El pasado lunes 13 de diciembre se cumplían 19 meses del fallecimiento de Álex Lequio. Tras años luchando contra un cáncer, el hijo de Ana Obregón fallecía a los 27 años de edad dejando a su madre sumida en la más profunda tristeza y aunque ya ha pasado más de un año, la actriz no consigue sobreponerse de este duro golpe. A menudo utiliza las redes sociales para mandarle mensajes a su hijo y recordarle compartiendo momentos juntos.

Sin embargo, su última publicación ha puesto en alerta a sus seguidores. En ella aparece en una foto con Aless y con un mensaje en el que además de relatar el dolor que le produce su ausencia, añade una frase que pone de manifiesto el oscuro momento que se encuentra viviendo: "Mi vida: hasta que volvamos a encontrarnos, que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva".

"Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra : “MAMÁ. Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca , es también una sola palabra: “HIJO”. Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre." escribía junto a la instantánea a la que incluso ha reaccionado su exmarido y padre de Aless, Alessandro Lecquio con dos corazones. Estas palabras no han pasado desapercibidas para sus seguidores que, aunque están acostumbrados a este tipo de contenido, nunca habían visto a Ana en ese extremo.

Pero a pesar de la tristeza, la actriz trata de reponerse día a día y sacar fuerzas para seguir adelante sin su hijo. De hecho, ahora se encuentra inmersa en muchos proyectos profesionales y será la encargada de dar las campanas en TVE junto a Anne Igartiburu.

Su otro duro golpe familiar

Hace tan solo seis meses que Ana Obregón perdía también a su madre, doña Ana, a la que ha querido recordar a través de sus redes sociales. "Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor" comenzaba Obregón.

"Me siento fatal… PERDÓNAME. Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo , pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás , ni con la muerte" continuaba la presentadora y actriz para concluir con un "cuida de mi hijo, os amo infinito" le escribía en una fotografía en la que salen ambas.