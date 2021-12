El otoño pasado, un viaje a Punta Cana supuso el golpe de realidad que necesitaba Vicky Martín Berrocal para reflexionar sobre su peso. Durante sus vacaciones, comprobó que le costaba un gran esfuerzo levantarse de la hamaca y su cabeza hizo un click. Acudió a un especialista que le puso las cartas sobre la mesa. Había engordado 18 kg y su propósito para 2021 fue despojarse de ellos y comenzar una rutina y un estilo de vida saludable. Lo consiguió, los perdió en 6 meses y asegura que este cambio se mantendrá en el tiempo. Confesó tener "una relación tóxica con la comida" hasta el punto de usarla como premio.

Tras este logro personal, la diseñadora ha querido compartir su experiencia con todas aquellas personas que puedan estar pasando por una situación similar y por ello, se ha convertido en la imagen de un movimiento 'Más Grande Que Yo', creado por Novo Nordisk y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad con el objetivo de cambiar la percepción social sobre la obesidad. La diseñadora se siente muy identificada con lo que representar y por eso, ha decidido implicarse en esta iniciativa, que considera tan necesaria. "Sé de qué hablan porque es mi verdad. Llevo 35 años a régimen, subiendo y bajando de peso, sufriendo el efecto yoyó, haciendo verdaderas locuras... He llegado a perder 15 kilos en tres meses o 12 kilos en dos. La obesidad es una enfermedad, pero en lugar de ir al especialista te pones a hacer la dieta que te recomienda tu prima. Y no puede ser. Hay que tomarse esto en serio."

No es la primera vez que la ex mujer de 'El Cordobés' habla de algunos episodios que ha tenido que vivir a causa de su peso como por ejemplo, entrar en una tienda y no encontrar su talla. Estos problemas fueron también los que la impulsaron a lanzar su propia marca de ropa en la que diseña para todas las mujeres. Su objetivo es que cubrir todo tipo de tallas.

Aunque ahora se quiere y se siente, por fin, a gusto con su cuerpo, la diseñadora ha confesado que ha llegado a hacer auténticas locuras para perder peso. Unos actos que al final no le ayudaban a conseguir sus objetivos y no eran beneficiosos para ella. Al contrario de lo que le ocurre ahora. Vicky Martín Berrocal ha descubierto la clave para llevar una vida sana y seguir disfrutando de la comida.

El truco de Vicky Martín Berrocal para adelgazar

La dieta de la diseñadora no fue restrictiva sino que se fundamentó en tener una alimentación más saludable, más rica en frutas y verduras y con varias comidas diarias.

En sus redes, ella decía que necesitaba hacer cinco comidas diarias: "La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que ¡me lo como 'to'! Y eso es lo que no puede ser”, reconocía en sus stories, donde además compartía con sus compañeros de reto algunas de las recetas que ha usado en su día a día. Meriendas ideales para quienes buscan perder peso y llegar más saciada a la cena, y desayunos sencillos pero deliciosos que la ayudan a tener energía durante el día.

Ha compartido sus meriendas de yogur con fresas y frutos secos, tostadas de pan con fresas para desayunar o un gazpacho fresquito con huevo duro para cenar.

Recetas ricas en verduras y saludables, con los que cumplir con sus objetivos y perder 18 kilos en seis meses, pero también a conseguir otras metas. Así lo reflejaba su entrenadora en sus redes sociales: "El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable con nosotros. ¿Resultado? 18 kilos menos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo... Ahora toca disfrutar de las vacaciones, seguir activos, descansar".

Vicky Martín Berrocal no solo ha mantenido una rutina de entrenamientos y alimentación equilibrada, se ha seguido cuidando en todos los aspectos de su vida sin obsesionarse con adelgazar: “He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud”, dijo.

A este cambio físico, la diseñadora ha querido seguir sumando cambios en su vida. De hecho, hace unos días quiso apostar por un cambio de look y decía adiós a su larga melena, uno de sus signos de identidad.

A pocos días de que acabe el año, Vicky Martín ha querido adelantarse a los cambios. "Dicen que los grandes cambios empiezan por ahí… bueno, eso lo dijo COCO CHANEL y no voy a ser yo la que lo discuta! " escribía junto a la publicación en la que mostraba su nuevo corte de pelo.