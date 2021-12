Juan José Ballesta, el inolvidable 'Bola', se ha convertido en noticia en los últimos días por dos motivos: su inesperada ruptura con su novia Jaqueline, de quien se confesaba enamoradísimo desde que comenzaron su relación hace unos meses, y el vídeo con el que entre lágrimas desvelaba su dolor por el final de su historia de amor, en el que, en el sitio del copiloto de un coche conducido por un amigo, se veía como circulaba a 180 kilómetros por hora. Toda una temeridad por la que el actor ha sido duramente criticado.

Consciente de su error pero molesto por la importancia que se le ha dado (Socialité emitió el vídeo donde se le ve dentro coche), Juanjo ha dado la cara, ha explicado a Chance lo que siente y nos ha contado cómo se encuentra después de su último varapalo sentimental. Para Jaqueline solo tiene buenas palabras.

-Un poco de revuelo, de polémica la que se ha creado con ese vídeo y esa velocidad en el coche.

-Yo creo que la culpa es mía por poner las historias, yo puse la historia llorando y me dijeron sal, no estés triste, te queremos, me llevaron con el coche a toda pastilla y dije me habéis sacado para alegrarme, no para estrellarme y a los 15 minutos estaba en casa, lo han aprovechado para rellenar los contenidos. No va más allá. Mi colega es un inconsciente y la culpa es mía por irme con él y plasmarlo en Instagram, pero no he sido yo el que he puesto el coche a 180.

- Entiendes la controversia que ha podido haber.

- No voy a volver a ser trasparente, luego se quejan de los egos... para un día que es puro y humilde, trasparente, lo machacan y lo humillan. La próxima vez pondré lo que me interese y nada más.

- Haces autocritica.

- Sí que mi colega es un idiota por ir a esa velocidad y yo soy otro por montarme. Pido disculpas para los que lo hayan visto pero no es para tanto, no es para aprovecharse de eso y atacarme tanto, no me lo merezco. Está en manos de mi abogado, lo que no pueden haces es atacar a una persona que no se lo merece. Han hecho público la mala situación de una persona.

- Pero tú lo has compartido.

- Es mi vida no la tuya, yo puedo sacar lo que quiera, pero tú no, no puedes sacar nada mío. Creo que es delito y ya que soy tan buena gente y tan humilde para que no se aprovechen. No vamos a dejar que nos destruyan. Yo sé que he hecho mal y mi colega más todavía, yo iba de copiloto. La culpa es mía y pido perdón, pero no me merezco esto, bastante mal lo estoy pasando con Jaqueline para que me eches más mierda.

-¿Qué te ha dicho tu familia de esto?

- Mi madre me ha enviado un vídeo como el mío pero a 80, mi madre siempre me va a apoyar porque me conoce, siempre.

- Te honra dar un paso atrás, pedir perdón y decir que no está bien.

- Cada uno es consecuente con sus actos, yo pido perdón pero si haces esto y te echan más mierda, bastante tengo ya como para que encima se aprovechen de las desgracias de los demás. El Bola no les va a dar bola pero lo vamos a hacer público.

- Y tu corazón cómo está ahora.

- Pues Jacqueline me lo venía avisando, no le gusta ser pública y lo veía venir. A ella no el gusta el famoseo, es más de casa, cada vez que íbamos a un evento ella se quedaba en casa, me lo venía avisando, Jacqueline es muy humilde, muy correcta.

- ¿Crees en las segundas oportunidades?

- No, me dejas tirado una vez, pero dos veces no.

- ¿Habláis?

- Por supuesto, que no le falte de nada. Yo he escrito a su hija, a su madre, a su hermana, cualquier cosa que le falte que me llamen. Yo la llevo en el corazón hasta el fin de mis días.

- ¿Y por qué no hay segunda oportunidad?

- Ella no le gusta ser pública, que no le gusta mmi vida y a mí me dejas tirado una vez, dos no.

- ¿Abierto al amor de nuevo?

- No quiero más amores. Mi novio, el mejillón.

- ¿Y Verónica te ha dicho algo?

- No, Vero siempre me apoya, ahí está Juanito y Vero siempre la tengo a mi disposición y a mi favor. A Vero y a Jacqueline la llevaré en mi corazón hasta el fin de mis días.