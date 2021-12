Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto no se encuentra pasando un buen momento. Lleva dos semanas ingresado en la UCI a causa de una grave neumonía provocada tras caerse de su bicicleta y permanecer varias horas tirado en el suelo, mojado y a la intemperie y desde su ingreso hospitalario, las informaciones sobre su estilo de vida y su relación familiar no han dejado de sucederse. Ha habido algunos testimonios del círculo del joven que han empañado la imagen de su madre.

La última en hablar ha sido la exnovia de Camilín, Christina Rapado. La joven asegura que el hijo de cantante dice constantemente que su madre no lo quiere y que lo que quiere es quedarse con la herencia. "Esta mujer quiere hacerle un Britney Spears, lo quiere inhabilitar para ser la tutora legal y gestionar el patrimonio de Camilo" aseguraba.

Además ha contando que ella ha tenido fuertes enfrentamientos con la madre del joven. El último de ellos, cuando intento ir a visitarle al hospital para conocer su estado. Lourdes Ornelas no le permitió la entrada pero sí pudo conocer el motivo real del ingreso en la UCI. "Por aquella fiesta. Imagínate: tres días sin dormir, lluvia y debilucho porque no come muy bien ni come mucho... se le ha agravado una neumonía. El ingreso ha sido porque se le ha agravado una neumonía. "

Lourdes Ornelas ha intentando mantenerse al margen de todas estas polémicas y se limita a estar al lado de su hijo siempre que se lo permiten pero estas palabras de Christina Rapado la han hecho estallar. Incrédula e indignada, ha respondido tajante antes de echar a correr para huir de las preguntas, sin explicar cómo se encuentra Camilo o qué hay de cierto en que quiere inhabilitarlo: "¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Muy fuerte." zanjaba.