'Sin tetas no hay paraíso' ha sido una serie que ha marcado a toda una generación. A lo largo de tres temporadas, los espectadores sufrieron y crecieron con la historia de amor de Catalina y el Duque. Esta ficción dramática catapulto al estrellato a Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre, sus dos protagonistas pero, otros actores también gozaron de un gran éxito tras su paso por una de las series más exitosas de Telecinco.

Uno de esos personajes que encandilo a los espectadores de España y de más allá de nuestras fronteras fue 'la Jessi' interpretado por María Castro. La actriz ha confesado muchas veces el cariño que siente por uno de sus papeles más importantes de su carrera. No es la primera vez que ha dicho que lo que sembró con ella lo ha ido recogiendo a lo largo de los años y aunque hace 15 años que la serie llegó a su fin, los fans de la ficción todavía siguen pidiendo su vuelta y la viguesa nos la ha traído.

A través de su cuenta de Instagram, ha compartido una fotografía con sus compañeras. "Sin ellas no hay paraíso!!! Es juntarme con vosotras y sentir como si no pasase el tiempo, pero sí la madurez de los años!

Por favor… no deshagáis el grupo de whastapp! Por favor quedemos más…! Por favor, sigamos siendo las chicas del barrio, al menos en espíritu, por siempre!!!" escribía junto a dos fotografías de un reencuentro con Amaia Salamanca, Thais Blume y Xenia Tostado.

Los cuatro eran "las chicas del Duque" y juntas marcaron el camino de una generación.

"Cuánto por recordar… cuánto por reír… cuánto por llorar…. Cuánto!!! Qué bonito volver! Qué bonito! Os quiero!!! La Jessi estaría tan orgullosa de vosotras… aunque igual le costase reconocerlo!!!!" Unas palabras que han sido recogidas por sus seguidores como una posible vuelta de la serie. Aunque María Castro ha dicho alguna vez que su regreso no está previsto sí llegó a confesar que hubo un tiempo en el que había un spin off en marcha precisamente sobre su personaje y los cambios que sufriría: “La productora pasó a mejor vida, justo cuando se gestaba un spin off de la Jessi... en el que, alucinad, cuatro años más tarde de la tercera temporada, y tras un accidente de tráfico, lamentablemente se había quedado coja!!”

¿Será este primer reencuentro de "Las chicas del barrio" una puerta a su regreso a la pequeña pantalla?