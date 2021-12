El anuncio de Dabiz Muñoz de subir el precio de su menú degustación sigue trayendo cola. El chef asegura que para seguir manteniendo vivo su restaurante 'DiverXo' se ve obligado a subir de 250 a 365 euros el precio de esta experiencia gastronómica. Un aumento que no ha sido nada bien acogido. Las críticas no han dejado de sucederse entre todos aquellos que ven como algo disparatado pagar esa cantidad de dinero por disfrutar de una buena comida.

Algunos cocineros como Karlos Arguiñano han salido en defensa del empresario, mientras que otras celebridades, como Carmen Lomana, han considerado que la decisión de aumentar el precio es innecesaria. Ahora, el último en sumarse al tren de las críticas ha sido Fernando Sánchez Dragó que, tras visitar el restaurante, ha querido compartir su experiencia degustando este menú de lujo. "No hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros". El periodista considera que no es un precio razonable y, aunque reconoce que él no pagó cunado acudió al local, ha querido dar su opinión al respecto sobre este tipo de comida. "Eso es de tontos. Estuve una vez en DiverXo, pero no pagué. Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí" escribía en Twitter.

No hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros. Eso es de tontos. Estuve una vez en Diverxo, pero no pagué. Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) 7 de diciembre de 2021

Dragó asegura que esta opinión no es nueva. De hecho, en el año 2011 escribió un artículo para un medio español hablando de este tema. Sus palabras iban acompañadas también de las del polémico Salvador Sostres. Esto decían sobre su experiencia en el restaurante: "DiverXo es uno de tantos fraudes que cada día se perpetran en nombre de la cocina de creación y de vanguardia, un quiero y no puedo total, un manierismo bochornoso, una pedantería imperdonable."

Esta vez, muchos de sus seguidores se mostraron contrarios a su opinión pero, como es habitual en él, se ha mantenido en sus trece: "Yo nunca compro nada que sea de lujo. Eso también es de tontos. La humildad es, junto a la resignación, la virtud del sabio" zanjaba.

A pesar de las críticas, esta situación no ha frenado en crecimiento de Dabiz Muñoz sino todo lo contrario. Las plazas para disfrutar del menú del chef en el mes de diciembre se agotaron en minutos.