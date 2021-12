Al margen de su azarosa vida sentimental y de su paso por 'Secret Story', José Antonio Canales Rivera está de nuevo en el punto de mira por la herencia de su tío José Rivera, 'Riverita', fallecido hace diez meses y de quien es su heredero universal.

Y es que según publica la revista Diez Minutos, un joven de Castellón llamado Jacobo Moreno, presunto hijo ilegítimo del hermano de Paquirri y de quien ya se habló tras su muerte, quiere demostrar que su padre biológico era Riverita y para ello ha presentado una demanda de filiación y se ha hecho una prueba de ADN con su tío Antonio Rivera.

Aunque todavía queda por hacerse la prueba de paternidad, los genes de tío y sobrino coinciden y han concluido que Jacobo sería con un 75% de fiabilidad hijo de José Rivera, por lo que si la justicia le diese la razón, podría reclamar la herencia, y convertirse en su heredero universal en lugar de José Antonio Canales Rivera.

Pero eso no es todo, ya que un confidente de la familia y amigo de Riverita, José López, ha salido a la palestra en *Sálvame' asegurando que Canales se fue tres días a Madrid a pasárselo bien cuando se estaba muriendo su tío. Unas declaraciones que han sentado fatal al colaborador que, ante nuestros micrófonos, ha estallado como nunca.

- Jose Antonio, hay muchos temas de actualidad que están relacionados contigo.

- Para mí son muy hirientes todas las cosas que se dicen, sobre todo cuando creo que ya se ha hablado lo suficiente y queda todo lo suficientemente claro como para que uno tenga que salir en la tele diciendo estas cosas sin tener razón absolutamente de nada. No sabe lo que hemos pasado todos. Todos tenemos una vida y todos tenemos derecho a manejarla como buenamente podamos. Si me arrepiento de algo es no haber pasado más tiempo con mi tío, pues claro que sí. Si pasé tres, me hubiera gustado pasar seis y si pasé seis, me hubiera gustado pasar doce, pero yo me hago una pregunta, ¿dónde estábis antes de septiembre cuando se le diagnosticara la metástasis? claro, ¿dónde estaban?.

- Al final, el que lo ha sufrido de cerca.

- He estado lo que he podido y lo que me han dejado mis obligaciones que también las tengo. Mi tío vivió 74 años. ¿Dónde estábamos antes de septiembre y antes de agosto? ¿A quién llamaba mi tío? Me llamaba a mi. A las cinco, a las siete de la mañana, a las cinco de la tarde. Necesito que me dejen en paz. no necesito desahogarme, necesito que me dejen en paz. No me merezco esto. Habré hecho cosas mal, todos hemos hecho cosas mal, pero algo bien habré hecho sobre todo cuando él me deja a mi de heredero universal. ¿Me deja heredero universal porque no me quiere, porque no le caigo bien? Me deja como heredero universal porque soy su sobrino con el que ha podido contar todos los días de su vida desde que yo nací.

- Y si ese supuesto primo es realmente tu primo, ¿qué va a pasar?

-Mi primo será o serón, como diría mi abuelo, y ya está, a esperar.

- Lo demás sobra ¿no?

- Él no se lo merecía, él era un tipazo, un tío queridísimo, lo adoraba, he hecho y he ayudado hasta dónde he podido como para que digan que yo estaba en Madrid. No, estaba en casa de mi mujer y si lo dejé y me lo llevé, me lo llevé porque se moría de dolor y por eso me lo llevé y él, íbamos por la carretera, a 220 km/h, que está prohibido, y él me decía, corre más. Cuando yo escucho a estos mamarrachos impresentables, claro que me siento mal, me siento muy mal.

- ¿Tu madre qué te dice?

- No he hablado con mi madre. No quiero decir nada más.