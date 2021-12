María José Campanario y Jesulín de Ubrique acaban de anunciar que están esperando un hijo. A sus 42 años, la mujer del torero espera su tercer hijo. Una noticia que ha causado un gran revuelo pero, que ha sido muy bien acogida en la familia. La pareja se encuentra muy ilusionada ante la llegada de próximo bebé juntos.

"Para nosotros es una bendición. Lo único que queremos es tener un poco de tranquilidad para poder llevarlo lo mejor posible y, sea lo que sea, que venga bien", declaraba Campanario tras anunciar su maternidad. "Estoy muy contento", confesaba el torero, tras lo cual reconoció que "ya tengo dos niñas, pues me gustaría tener dos niños, pero lo que venga que venga, que venga bien".

Pero María José Campanario no ha sido la única que se ha animado a ser madre. Como ella, muchas famosas disfrutan de la maternidad pasados los cuarenta.

Paula Echevarría

Tras finalizar su relación con David Bustamante, con el que ya tenía una hija, la actriz empezaba un nuevo romance con el futbolista Miguel Torres. A sus 43 años, la actriz y el futbolista han tenido un hijo. Un niño que lleva el nombre de su padre y tiene enamorada a la influencer. De hecho, considera que su hijo es ahora su prioridad en la vida y no quiere perderse nada de su crecimiento.

Anne Igartiburu

Después de haberse convertido en madre tras la adopción de dos niñas, Noa y Carmen, Anne tuvo a su primer hijo biológico en 2013, Nicolás cuando tenía 46 años.

Ana Rosa Quintana

La presentadora de 'El programa de AR' dio a luz a dos bebés a los 48 años. Fue sometida a un parto por cesárea antes de que cumpliese los nueve meses de gestación.

Rosario Flores

El segundo hijo de la cantante nació cuando ella tenía 42 años. El pequeño es fruto de su relación con su marido actual, Pedro Lazaga.

Toñi Moreno

La presentadora decidió hacer realidad su deseo de ser madre y acudió a un banco de esperma para poder tener a la que resultó ser su primera hija, Lola, a sus 46 años. Toni Moreno está feliz con su pequeña, que nació el pasado enero a través de una cesárea.

Silvia Abril

La humorista y actriz fue madre de su primera y única hija, Joana con su pareja, el también cómico Andreu Buenafuente, a los 41 años.

Pilar Rubio

A sus 42 años, Pilar Rubio dio a luz a su cuarto hijo, Máximo Adriano, junto al futbolista Sergio Ramos, con el que también otros tres hijos varones. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha recuperado su figura en tiempo récord, gracias, entre otras cosas, a haber cuidado su dieta y haber mantenido su entrenamiento físico durante todo el embarazo.

Naomi Campbell

Naomi Campbell anunció que había sido madre a los 50 años. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande", escribía la modelo en sus redes social junto a una fotografía de su pequeña.

Salma Hayek

Otra de las famosas que se siente más que orgullosa de haber tenido a su hija con más de 40 es Salma Hayek. La actriz admitió que el proceso no fue nada fácil, pero que no se arrepiente de nada y que en ese momento se sentía mucho más completa para ser madre, que si lo hubiera tenido antes.

María José Suárez

La modelo tuvo su primer hijo con el empresario Jordi Nieto a los 42 años. Al año siguiente, la pareja puso el broche de oro a su relación con una boda de ensueño celebrada en Grecia.

Ellas no han sido las únicas. Otras celebrities como Janet Jackson quisieron ser madres después de los 40 años. La hermana del cantante anunció su embarazo con 50. También Madona o la actriz Cameron Diaz tuvieron a sus hijos superada esta edad.