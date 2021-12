La exigencia del pasaporte covid se le está atragantando a más de uno. En las últimas semanas, el aumento de caso activos de covid-19 han llevado a varias Comunidades Autónomas a solicitar a los bares y restaurantes que piden el pasaporte a sus clientes para garantizar un control y mayor seguridad. Un asunto que está trayendo cola. La última en sumarse a la polémica ha sido Cristina Seguí. La cofundadora de Vox. ha criticado a un restaurante de València, el Galdo26, por no haberla dejado entrar por no querer presentar el pasaporte covid.

Lejos de amilanarse por no poder entrar al restaurante, aprovechó sus perfiles en las redes sociales para arremeter contra el local y asegurar que sus responsables discriminaban y niegan "ilegalmente la entrada a las personas" que no tienen pasaporte covid.

#Galdo26 en Marqués de Zenete, 28, Valencia, discrimina y niega ilegalmente la entrada a las personas que no tengan pasaporte COVID. pic.twitter.com/u8vcroMMeB — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 6 de diciembre de 2021

Además, Seguí siguió adelante con su ataque y no dudó en criticar el servicio del restaurante en las reseñas del local disponibles en Google. "Pésimo servicio. Pelos en las gambas y cubiertos con contras de comida de clientes anterior. Pasa de largo", apostilló la periodista. Las palabras de Seguí despertaron el malestar de los propietarios del local que, en la misma red, añadieron un comentario en el que explicaban que, en realidad, no pudo acceder al interior del restaurante porque se negó a presentar su pasaporte covid por lo que le solicitaban que borrase su reseña al considerarlas una "calumnia" y no descartaron emprender acciones legales contra la periodista si no lo hacía.

A la cofundadora de VOX no la dejan entrar en un restaurante por no presentar el pasaporte COVID y, ¿qué hace ella? Lo normal: difamar al negocio con todo su coño moreno 🤢 pic.twitter.com/YXOnypR096 — Bérnar (@BernarGM) 7 de diciembre de 2021

La friki acaba empapelada por difamación y todo.😂😂😂 pic.twitter.com/0yPjlW5d63 — Isa M. (@isatulis) 7 de diciembre de 2021

Cómo era de esperar, las reacciones en las redes sociales no han tardado en llegar.