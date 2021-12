MADRID, 7 (CHANCE)

Después de varios meses de discreta relación y cuando todos pensábamos que su noviazgo se consolidaba a pasos agigantados tras la publicación de unas imágenes disfrutando de un tranquilo paseo con Fernando Ligués y dos de sus hijos, Amelia Bono ha roto su relación con el empresario con el que recuperó la ilusión tras su separación de Manuel Martos. Tal y como ha desvelado en exclusiva la revista Hola, el motivo de la ruptura se debe a los diferentes planes de vida de la hija de José Bono y su hasta ahora novio y no hay posibilidad por ninguna de las dos partes de que se den una segunda oportunidad.

Una sorprendente noticia tras la que Amelia, de lo más sonriente, ha reaparecido acompañada por Manuel Martos, demostrando que son dos ex muy bien avenidos y que el padre de sus pequeños continúa siendo uno de los grandes pilares de su vida.

Ya lo dejaron claro cuando anunciaron su separación el pasado mes de junio. Sus vidas tomaban caminos separados pero seguirían siendo una familia y "su amor y su cariño seguiría siendo igual de grande, igual de bonito e igual de importante, aunque diferente". Y desde entonces no han dejado de demostrarlo, disfrutando de planes familiares con sus cuatro hijos - Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime - que demuestran la maravillosa relación que mantienen a pesar de su ruptura, o en solitario, como en esta ocasión, en un momento de lo más significativo ya que hacía pocas horas que se había hecho público el final del noviazgo de Amelia y Fernando Ligués.

Con la mejor de sus sonrisas e inseparable del hijo del cantante Raphael, Manuel Martos, la hija de José Bono ha preferido no dar detalles de su ruptura con el empresario, aunque sí ha confesado que se encuentra "fenomenal". "No voy a hablar de nada porque no he dicho ni he hecho nada nunca, pero estoy fenomenal con mi familia", ha asegurado Amelia, sin confirmar o desmentir una posible segunda oportunidad con el padre de sus hijos que, una vez más, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.