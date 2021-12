La actriz viguesa María Castro está de celebración. Esta semana cumplía 40 años y además de con su familia, ha decidido compartir la celebración con todos sus seguidores de Instagram a los que ha querido agradecer su apoyo durante todos estos años y a los que también les ha confesado que su regalo de cumpleaños se había truncado, algo que le "fastidió un ratito".

La situación epidemiológica le ha fastidiado todos los planes que tenía organizados con su familia para estos días. En su 40 cumpleaños la actriz tendría que estar disfrutando de su día en Londres acompañada de su marido y su dos niñas pero, no ha podido ser. El avance de la pandemia y el aumento de los contagios tanto en nuestro país como en Reino Unido, han echado para atrás sus planes.

Tanto ella como su marido han preferido cancelar el viaje familiar y todo lo que ello conlleva. Tenían previsto ir con sus pequeñas a disfrutar de un espectáculo de Mary Poppins al que por seguridad, han decidido dejar escapar pero, ha apostado por tomárselo con humor y ha sustituido su escapada a Londres por un cambio de look en toda regla.

María Castro ha sorprendido con una fotografía de su nuevo y atrevido peinado. "Cambio de década, cambio de look!!!Nunca me había atrevido a tocarme el pelo… o más bien, nunca nadie se había atrevido ! Para mis 12 años de rítmica: “pelo largo y nada de desafilados, que te tiene que llegar al moño” Palabras de mi entrenadora grabadas a fuego en mi cabeza! Para mis 22 años como actriz: “pelo largo y rizado María! Tú rizo!!! Que lo tienes tan bonito!!!Y así a la gente le gusta”. Me apetecía cambiar!!! Y qué mejor momento que entrando en la cuarentena!!!!" escribía.

Una apuesta atrevida y muy de moda para celebrar el cambio de década. "Pero es que además me encuentro, oye!!igual lo que me falla ahora es la vista, vosotros me diréis!" y lo que dicen sus seguidores es que les ha conquistado con este nuevo peinado.