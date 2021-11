Hace unos días Ana Peleteiro asombraba a sus seguidores de Instagram con la noticia de que su corazón estaba de nuevo ocupado, algo que no sólo sorprendía a sus seguidores sino también a ella misma. A través de una fotografía, compartía el feliz momento que esta viviendo. "Nunca pensé que os confesaría esto tan rápido...pero como estoy viviendo el amor más sano, bonito, real y mutuo de siempre...no vemos la necesidad de ocultarlo." "La vida me ha hecho el mejor regalo y estoy demasiado feliz" confesaba, acompañando el mensaje con esta instantánea rodeada de misterio.

Una felicidad que ha querido compartir con sus followers. "Muy pronto os lo presentaré" escribía dejando a todos con la incógnita pero, ayer la atleta quiso mostrar un poquito más de él y esa presentación llegó. La atleta pasó la tarde del domingo con su amigo y también deportista Ray Zapata. La medallista olímpica es la madrina de su hijo y a menudo, comparten muchos momentos juntos. Ha mostrado a sus seguidores los tiernos momentos que ha pasado con la pequeña y entre foto y foto, publicó una que nos ha dejado sin palabras. Ana subía por fin, una imagen con su nuevo novio. "Pour toujours" (para siempre) escribía junto a la instantánea.

Ella no ha dado más datos pero el entorno cercano de la medallista asegura que su nueva ilusión es de origen francés, de ahí que no deje de viajar al país vecino y que haya decidido aprender esta nueva lengua. Su relación podría haber comenzado gracias a Teddy Tamgho, actual récord del mundo de triple salto y ex compañero de entrenamiento bajo las ordenes de Iván Pedroso.

La nueva ilusión de Ana ya se ha dejado ver por su Instagram con anterioridad. En una de sus últimas publicaciones en París, Ana compartía un carrusel de fotografías en el que salía disfrutando de la ciudad del amor con amigos y en una de ellas, se puede a la persona que le ha robado el corazón. Hace más de un mes de esta publicación por lo que todo apunta que fue por esas fechas cuando empezaron su relación.

Poco a poco la medallista olímpica va dando a conocer a su nueva pareja. Aunque por lo de pronto no ha contando quien es, ha dado un paso más allá mostrando un poco de su rostro. Ahora solo queda esperar a la presentación oficial a sus seguidores.