Las fechas navideñas siempre son un momento complicado para aquellos que han sufrido perdidas familiares y sino que se lo pregunten a Ana Obregón, que después de un 2020 sumamente amargo por la muerte de su hijo Aless Lequio ha tenido que vivir un 2021 lleno de perdidas y angustia por su familia. La actriz se encuentra viviendo el peor momento de su vida a nivel personal. Aunque ha asegurado que lucha día a día por salir adelante por su hijo, también comparte sus momentos de bajón en las redes sociales. Un espacio que utiliza para dirigirse a su hijo con mucha frecuencia. Acompañado de fotografías, Ana suele escribirle cartas.

En la última de ellas ha reflexionado sobre el sentido de la vida dando muestras de que no consigue super la terrible perdida de su hijo Aless: "Nunca olvides cuidar a las personas que quieres, por si algún día no puedes tocarlas y tienes que imaginártelas para seguir viviendo. Y créeme , vivir así , aunque finjas lo contrario , no es vivir." escribía.

La presentadora le tiene presente en cada paso que da. Ahora se encuentra inmersa en la grabación de 'Telepasión', el especial navideño de TVE con el que vuelve al trabajo por todo lo alto y ha querido compartir el grato momento profesional por el que está pasando haciendo un homenaje a su hijo con algo que siempre hacían juntos.

"No me gustan los sábados. Parece que es el día en el que el dolor muerde más y te echo insoportablemente de menos. Siempre bailábamos juntos el Moon Walker… Llevaba años sin hacerlo pero hoy , en lugar de quedarme encerrada en mi cuarto , me he ido al gimnasio y aquí os dejo un pequeño tutorial. Espero que desde donde estés te guste vérmelo bailar de nuevo" escribía acompañando este bien en el que la presentadora sale bailando el mítico baile de Michael Jackson.

Este año perdió a su madre

Hace seis meses la presentadora y actriz volvía a sufrir un revés familiar. Antonio García, de 95 años, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital madrileño a causa de una infección y de la colocación de un marcapasos. Destrozada, Ana Obregón rompía su silencio y publicaba una emotiva carta a su padre en su cuenta de Instagram, pidiéndole que luchase porque, siendo "egoísta", admitía que no se veía capaz de aguantar tanto dolor. "Necesito más tiempo contigo. Entiendo que quieras reunirte con mamá pero por favor, quiero volver a sonreír contigo... un poco más..." confesaba la actriz. Final y afortunadamente, todo quedaba en un susto y Antonia García recibía el alta hospitalaria arropado por toda su familia.

Este nuevo golpe en la vida de Ana Obregón hacía aflorar con más intensidad si cabe las perdidas que ha sufrido. Esta misma semana era el aniversario de la muerte de su madre, doña Ana, y ha querido recordarla a través de sus redes sociales. "Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor" comenzaba Obregón.

"Me siento fatal… PERDÓNAME. Solamente puedo decir que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo , pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás , ni con la muerte" continuaba la presentadora y actriz para concluir con un "cuida de mi hijo. Os amo infinito" escribía.