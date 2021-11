Silvia Fominaya fue uno de los rostros más conocidos de la televisión en los años 90. Su belleza y desparpajo la convirtieron en toda una celebridad presente en numerosos programas de televisión. Ahora la actriz lleva una vida más tranquila en Vigo, donde reside con sus hijos tras haberse separado de su ex marido, Pablo Alfonso González. Aunque ha confesado que la han llamado para participar en numerosos realities, ha confesado que esa vida no es para ella pero sí ha querido recordar su etapa más televisiva en una entrevista en la revista 'Diez minutos'.

Ha hecho un repaso por algunos de sus momentos profesionales y no podía quedar en el olvido su paso por 'Crónicas marcianas' donde la actriz coincidió con Antonio David Flores. Ha contado que aunque coincidieron poco tiempo, el ex guardia civil fue muy educado y correcto con ella. "No me tiró los tejos. Debe ser que yo no era su perfil…¡Ha habido otra gente que sí me tiró los trastos, pero él no!" confesaba.

Ha dicho que le sorprende que todavía se sigan acordando de ella y que intenta tomarse a broma cuando intentan emparejarla con Antonio David. "He tenido tantos litigios con mi ex que a mi abogado le da igual hacer otra demandita."

En la entrevista ha tenido tiempo de comentar la situación que está viviendo Antonio David Flores tras el documental de Rocío Carrasco. Ha hablado sin tapujos sobre lo que opina de la hija de Rocío Jurado y ha asegurado que lo que están haciendo con el ex colaborador es una auténtica "caza de brujas." "Tenga o no razón Rocío Carrasco que, por supuesto, está en su derecho de contarlo. Pero me llama la atención que la justicia nunca le haya dado la razón. Yo soy una mujer maltratada y soy la primera en defender la causa, pero no me parece bien que se haga una caza de brujas con un chico que ni siquiera está demostrado que lo sea." ha manifestado.

La actriz ha trasladado su residencia a Vigo para que sus hijos pudiera crecer con la figura de su padre. Aquí se ha convertido en imagen de la nueva peluquería de 'Llongueras' y además, es la presidenta de la ONG 'Recomenzar', que ayuda a los presos de la prisión de A Lama, para reinsertarse cuando les dan la libertad.

La relación con su ex marido

En el años 2018 consiguió el divorcio de su ex marido, el empresario gallego Pablo Alfonso González y tras un largo recorrido judicial de más de tres años para calibrar las medidas económicas en materia de pensión compensatoria para ella y sus dos hijos menores, la actriz y presentadora Silvia Fominaya volvía a presentar una demanda contra su exmarido en el año 2020 para que cumpliera con dicho convenio de divorcio, concretamente en lo relativo al régimen de visitas de una de sus hijas.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo acordaba que el empresario y padre de la menor debía cumplir “de forma inmediata” el régimen de visitas en los términos de la sentencia “bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas mensuales de persistir el incumplimiento, pudiendo dar lugar la persistencia de su incumplimiento a la modificación del régimen de visitas”.

Según ha asegurado en la entrevista, la situación no ha cambiado mucho desde entonces. "La justicia me ha dado la razón en todo, pero ahora él me está atacando con los niños, que es lo que más puede dolerle a una madre" confesaba.