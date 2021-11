Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Tamara Gorro se ha convertido en una de las mayores influencers del país. Su carácter natural y espontáneo a través de las redes sociales conquistan a sus fans, que ven en ella una mujer accesible, normal como la vida misma y con los mismos problemas que cualquier persona con la que se cruzan a diario. Es por eso por lo que ahora está recibiendo todo el cariño y calor de sus seguidores, ya que está pasando uno de sus peores momentos personales.

Tamara Gorro reaparece en el concierto de Dani Martín acompañada por su marido, el exfutbolista Ezequiel Garay, y lo cierto es que ha hablado con total sinceridad sobre este momento tan delicado que está viviendo: "Estoy mal, antes era 'bien, bien'. No saco ninguna conclusión porque no lo sé, no sé decirte qué pasa... es como cuando te partes un pie y sin hacer la rehabilitación te imaginas el camino. Tengo un problema de salud mental que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado".

En cuanto a qué rol está teniendo Ezequiel, la influencer confesaba que: "Yo me he aislado de todo el mundo, necesitaba hacerlo, el rol es como cualquier persona que está al lado de una persona enferma, estar. A las buenas, a las malas" y nos confirma que a sus hijos no les ha querido contar nada: "Antonio no, es muy chiquitín, Shaila está muy mimosa, me pregunta si estoy enfadada y hay veces que pienso que mi rostro tiene que cambiar. Notan que mamá se va más veces a trabajar y mamá no se va a trabajar. No les cuento nada, cuanto menos sepan y menos sufran, mejor".

Tamara está luchando contra este bache emocional que está teniendo y por eso no sabe que Victoria Federica se ha convertido en toda una influencer: "Estoy al margen de todo, no veo, no... Estoy escribiendo y con mi terapia, medicación, mi familia...".

Eso sí, a explicado que está escribiendo un libro y que no quiere que nadie se piense que se va a retirar de redes, ya que todavía queda mucho Gorro por dar: "Yo me sumergí en un libro que estoy escribiendo. Necesitaba hacerlo, sentirme libre y queda un largo camino. Tengo ganas, que voy a dar por saco que os vais a enterar".