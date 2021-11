Desde hace unos días la cantante Aitana y su pareja, el actor Miguel Bernardeau, se han convertido en el objetivo de los medios de comunicación y no precisamente por los múltiples éxitos profesionales que ninguno de los dos ha dejado de cosechar en los últimos meses. La publicación de unas imágenes en las que la cantante salía llorando en la calle abrazada a la madre de su pareja, la actriz Ana Duato, despertaron todas las alarmas sobre una posible ruptura. La falta de interacción entre ellos en las redes sociales provocaron que las especulaciones fueran subiendo como la espuma hasta que ayer, se adelantaba la noticia de que habían roto definitivamente.

El programa 'Socialité' emitía el domingo 21 de noviembre unas declaraciones de Pilar Vidal, periodista y redactora de ABC, en las que mencionaba el presunto fin de la relación: "Yo creo que hay una ruptura entre ellos o un distanciamiento". La periodista aseguraba haber recibido información directa por parte de la cantante "Nos dicen que probablemente hayan terminado de una forma amistosa o que, quizás, estén a punto de hacer oficial que la relación no continúa. (...) A lo mejor, lo que han hecho es dejar la relación en standby o hay un distanciamiento entre ellos y están pensando en si romper o no romper", señalaba. aura Roigé, reportera del programa de María Patiño se trasladó a las afueras de la casa de la joven para preguntarle por su estado anímico: "Estoy muy bien, muy feliz" respondía Ocaña. No obstante, su gesto cambiaba al ser inquirida por la posible ruptura con Bernardeau: "Por dios, ¿pero, qué estáis diciendo?", espetaba con tono sarcástico.

Aunque esa fue su única respuesta. Aitana quiso zanjar de una vez por todos los rumores que apuntaba a una posible ruptura con el actor. La cantante publicaba un tweet en el que se tomaba con sarcasmo la información difundida en el programa de Telecinco: "¿Podéis dejar de decir tonterías, por favor? ¡Muchas gracias!", escribía entre risas. Su reacciones ha generado muchas otras de sus seguidores, quienes aseguraban desde el principio que ambos siguen colgando fotografías en la misma casa.

Podéis dejar de decir tonterías por favor, muchas gracias!!!! 😀 jajajajaajaa heavy — Aitana (@Aitanax) 21 de noviembre de 2021

Aitana en el centro de las polémicas

Esta no ha sido la única polémica a la que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas. Las múltiples colaboraciones que está haciendo han provocado la reacción de algunos. Más de un usuario, entre ellos el periodista especializado Arturo Paniagua, ha señalado y compartido sus reflexiones al respecto, cosa que no ha gustado mucho a la catalana, quien no ha dudado en contestar al usuario.

Dos horas después de la publicación del tuit, Aitana respondía tirando de contundencia y feminismo. "Cuando los cantantes de reggaetón hombres sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", apuntaba dejando entrever que le había molestado el mensaje.

Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada https://t.co/RDy6JsuZFD — Aitana (@Aitanax) 29 de octubre de 2021

El periodista quiso contestar también a las palabras de la artista queriendo dejar claro que lo que el decía no tenía nada que ver con el género: "No es una cuestión de género, Aitana. Admiro mucho lo que has construido y sobre todo me impresiona lo que eres capaz de conseguir por ti misma. Hay que debatir la necesidad constante de promover colaboraciones y publicar música constantemente en la que os encontráis los artista" a lo que Aitana escribió. "Solo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año, de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", sentenciaba.