Las redes sociales no son solo cosa de millennials o centennials. En el universo paralelo del postureo, la comida vegana y la felicidad máxima ha surgido un nuevo escuadrón de lideresas de opinión que peinan canas –teñidas o no– y saben un montón de estilismos y últimas tendencias. Tanto para las que han superado la barrera de los 40 como para todas aquellas cansadas de ver las mismas siluetas de entre 20 y 30, vale la pena conocer a las otras reinas de Instagram, que no solo se han atrevido a abrirse una cuenta en esta red social sino que, además, arrasan con sus looks. Tienen miles de seguidores, algunas de ellas son familia de famosas influencers (madres o hermanas) y muchas se han labrado un hueco como embajadoras de la moda. Unos perfiles más que apetitosos para las marcas, siempre en busca de nuevos nichos en los que fijar su punto de mira. ¡Hay vida más allá de Dulceida y María Pombo!. El estilo no es cuestión de edad. Sus perfiles lo demuestran.

Amelia Bono La hija mayor del exministro José Bono, Amelia, recién separada de Manuel Martos, el hijo de Raphael, es una influencer en auge con más de 400.000 seguidores en Instagram, donde además de presumir de sus cuatro hijos (Jorge, Manuel, Gonzalo y el pequeño Jaime) muestra cómo unos buenos complementos pueden elevar la categoría de un outfit sencillo. Entre relajados conjuntos de alta gama y también low cost, que suele combinar con unas zapatillas Converse, no faltan consejos de experta para reinventar el clásico vestido negro o cómo darle chispa a un look de calle con las joyas adecuadas. No en vano la empresaria Amelia Bono se dedicó durante años a gestionar varias tiendas de joyería, si bien ahora ha dado un giro a su carrera profesional para dedicarse a las redes sociales y a representar a varias marcas de moda. En TikTok también siguen sus parodias y bailes casi 50.000 seguidores. Susi Rejano Con casi medio millón de seguidores en Instagram, Susi Rejano es la influencer de más de 50 años con más prédica en nuestro país. De casta le viene al galgo, pues es la madre de Carla Hinojosa, una de las jóvenes prescriptoras de moda más influyentes, así como la hermana de Rafi, también instagramer y con la que comparte la tienda multimarca Brillant BCN. Susi es una abanderada del estilo clásico pero con destellos de tendencia sutiles. Borda los estilismos de trabajo, y también domina la combinación de prendas casual con otras más sofisticadas. Sus preferidos, los trajes chaqueta y las camisas blancas. Adora los collares con grandes crucifijos que eleva a un nivel superior. Carmen Gimeno A Carmen Gimeno le encantan las tendencias, pero no se deja arrastrar por ellas. Esta manchega de Puertollano (Ciudad Real), nacida en 1963, se ha hecho muy popular gracias a su pelo garçon canoso y sus labios rojos. Profesora de dibujo, es artífice de unos originales looks donde no escatima en color y en energía. Como algunas de sus compañeras, es toda una maestra combinando prendas de H&M, Mango y Zara con otras de alta gama. En los comentarios siempre indica los nombres de la marcas que viste. En su feed no faltan los bolsos –cuanto más grandes mejor–, que sabe combinar a la perfección con todo lo que se pone. Siempre sabe arriesgar con estilo. Pilar de Arce Pilar de Arce es sinónimo de elegancia y sofisticación clásica. Con el hashtag #StyleOver50 (estilo a los 50), desde noviembre de 2015, cuando se abrió cuenta en Instagram, se ha posicionado en el top de instagramers maduras más populares. Su objetivo: derrocar el tópico de que las mujeres mayores de 45 años comienzan a ser invisibles para los ambientes de ropa y moda. Desde zapatillas blancas, faldas, abrigos, mocasines o bailarinas, la modelo donostiarra luce siempre regia por las calles de San Sebastián, el decorado de sus fotos. Además, es la autora del blog Código Pilar, donde cuenta sus “ideas y propuestas de moda para cada día y ocasiones” . Patrizia Casarini Conocida como Patz Hunter, esta italiana afincada en Barcelona publica sus estilismos en Instagram, donde vuelca toda su creatividad, pues también es diseñadora de interiores. Fue su hijo quien tuvo la idea de fotografiarla cada noche antes de la cena con esos looks tan versátiles, cómodos y chics. Estudió diseño de moda en EE UU y trabajó como diseñadora para Burberry. Actualmente tiene un estudio de interiorismo. Omaira Marcos Omaira, que se define en su cuenta como “personaje público”, sigue su propia filosofía: “No dejes que te etiqueten, solo cumplimos años, como todos, el resto lo decidimos nosotras”. Como otras influencers del grupo de +50, esta diseñadora de interiores, emprendedora y fotógrafa autodidacta, de 60 años, tiene una hija top en el mundo de la moda: Carla Estévez. Venezolana de nacimiento y viguesa de corazón, es una experta en los estilismos minimal, a los que añade toques personales como su amor por las zapatillas. Suele vestir con pantalones anchos, faldas, vestidos o trajes chaqueta, y corte deportivo.