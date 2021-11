Pepón Nieto creó polémica con un comentario sobre Isabel Díaz Ayuso en “La Roca”. En su visita al programa de La Sexta, el actor se pronunció sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Al principio, Ayuso decía barbaridades, como que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños... (...). Decía cosas muy peculiares, y era una persona que me daba la sensación incluso de que estaba mal medicada. Hacía cosas muy raras. Que no pasa nada, yo también he estado mal medicado, pero no he presidido la Comunidad de Madrid”.

Tras el aluvión de críticas, ha rectificado en Twitter donde pide perdón. El actor afirma que “no tenía ninguna intención de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid” y asegura que las palabras “fueron desafortunadas. Utilicé mal la palabra mal medicada y pido disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido”.