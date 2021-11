La cantante y compositora madrileña, de 38 años, y el cantante cubano, de 45, viajaron hasta Las Vegas (Estados Unidos) para volver ha darse el sí, quiero que se dieron hace 14 años, “en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos”, ha desvelado Beatriz en su cuenta de Instagram.

Luengo, con un espectacular vestido de novia de encaje y transparencias, y Yotuel, con traje y zapatillas deportivas blancas, celebraron la ceremonia en una de la múltiples capillas de la capital de Nevada oficiada por un imitador de Elvis Presley, en el más puro estilo de Las Vegas.

“Ha sido perfecta a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor”, ha publicado la compositora de “La Mordidita” en las redes sociales, un comentario acompañado junto a varias imágenes de la emotiva y divertida ceremonia nupcial en la que se ve a la pareja feliz y celebrando la ceremonia por todo lo alto, incluso con una lluvia de pétalos.