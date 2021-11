Durante los últimos días, Ana Guerra se ha convertido en la inesperada protagonista de programas dedicados a la prensa del corazón. El motivo no es otro que su conflicto con un vecino, que el pasado martes aparecía en Telemadrid para denunciar que la cantante le molesta cuando canta y toca el piano. Este mismo miércoles intervenía también en 'Sálvame' para buscar una solución.

Debido a las dimensiones que está alcanzando este asunto, Ana Guerra decidió defenderse el miércoles frente a las cámaras de Telecinco. Aunque no quiso hablar con el programa de La fábrica de la tele, que llegó a tocar en directo a su puerta para conocer su versión, rompió su silencio un poco más tarde en 'Ya son las ocho', el nuevo espacio vespertino presentado por Sonsoles Ónega.

"La comunidad de vecinos no se queja. Se queja uno solo", recalcó la artista ante el micrófono del reportero. No obstante, sí reconoció que en una ocasión estuvo trabajando en su música hasta altas horas de la noche: "Es verdad que una vez se me fue la olla y toqué hasta las 3. Públicamente subí a redes una nota pidiéndole disculpas". "Parece que él dice que no me he disculpado", lamentó.

La exconcursante de 'OT 2017' insistió en que eso "no ha vuelto a pasar". "¿A quién no se le va la olla alguna vez? Y más tocando, es que estudio mucho", zanjó en el programa.

El reportero de 'Ya son las ocho' pudo charlar también con otros vecinos que tienen una versión similar a la de la tinerfeña. "Es una chica maja, se escucha su música y poco más. Se escucha como puedes escuchar a alguien que pone la radio. Creo que hay muchas quejas y hay que disfrutar más de la vida", aseguró una inquilina.