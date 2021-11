Veva Seoane tiene 65 años y es una fabulosa instagramer de origen gallego que se ha convertido en todo un referente de estilo. A través de su cuenta de instagram (@lalainfluencer) comparte con sus más de 14.000 seguidores todos sus looks diarios. El nombre se lo han puesto sus nietos y ella ya es todo un icono en redes. Es el claro ejemplo de que la edad no es ningún impedimento a la hora de vestir.

Echando un vistazo por su perfil es innegable que Veva ha encontrado su estilo desde hace mucho, y lo sabe potenciar con cada uno de sus estilismos. Vestidos, faldas, pantalones, jerséis... No hay prenda que se le resista. Apuesta siempre por el color y accesorios que hacen aún mejor el resultado final.

A todo esto se suma un detalle. Veva no sólo es experta en su estilo y en inspirarnos con sus looks a la última sino que, es una de esas personas que compra muy bien en las firmas como Zara, Mango o Pull&Bear. Sus post no solo inspiran a la hora de combinar, también nos ayuda a encontrar las tendencias en las marcas en las que compramos todas.