Después de una temporada alejado del foco mediático, y coincidiendo con la noticia de que su hijo Alejandro Reyes ha fichado por la compañía de Rafael Amargo en su sueño por labrarse un camino como actor después de haber trabajado recogiendo aceitunas en el campo, Pepe Navarro ha reaparecido en la presentación del libro de Pablo Carbonell y, más duro que nunca, ha atacado al joven - de quien sigue manteniendo que no es su hijo biológico aunque la justicia diga lo contrario - y a su madre, Ivonne Reyes, a quien ha mandado un mensaje que desentierra el hacha de guerra entre ambos.

- No estamos acostumbrados a verte en photocall, ¿Cómo estás?

- Bien, todo el mundo está bien, ha pasado la pandemia y la gente hace la vida casi normal. Yo he hecho vida casi normal, excepto viajar, hice la vida lo más normal posible con mi familia, mis amigos.

- Alejandro está cogiendo aceitunas en el campo porque no quiere depender de sus padres

- Me parece muy bien, yo he trabajado en una obra, en El Corte Inglés, en un taller, es bueno que la gente sepa lo que vale la vida y lo que vale un euro, es bueno que la gente trabaje.

- Esas experiencias te forman el carácter

- Ese joven no sabe quién es su padre todavía, eso es grave, no es cuestión de la madre. La madre ya ha sacado todo el provecho que ha podido de esto, todo el dinero que ha podido, le corresponde a él ahora ser una persona normal. Si con 21 años sigue con la mentira que su madre le ha dado, mal le va a ir la vida. Lo bueno es que él haga borrón y cuenta nueva, nos vayamos a un juez y diga este no es mi padre, no me ha engendrado. De la época que ella queda embarazada hemos eliminado tres personas ya, no sé si quedarán más pero por eliminación a estas alturas se puede saber quién es el padre. Es una situación muy triste la que una madre le ha llevado, él tiene ganas de saber quién es su padre y él sabe que yo no soy su padre. El día que yo falte mi herencia, poca o mucha, se repartirá entre mis hijos y ahí sí que le harán la prueba, cuanto antes lo haga, mucho mejor menos ridículo hará al final. Ahora puede hablar conmigo, con los abogados, nos hacemos la prueba y llevamos las cosas a la realidad, sobre todo para tranquilidad suya, yo estoy muy tranquilo pero no creo que ellos lo estén.

- Una de las convocadas hoy era Ivonne, si hubieras coincidido con ella

- No tengo que decirle nada, ya es mayorcita.

- Ya hay dos pruebas biológicas que dicen que no eres el padre

- La justicia es una administración, la justicia tiene que querer quién es su padre de verdad y no porque una jueza dijese un día que el padre era yo porque no me hice la prueba. Se plantean muchos temas que tienen que ver con la justicia, hay dos pruebas, un aunque hizo mi hija y una que ha hecho ella. Contrató a unos detectives y ellos me siguieron, en un desayuno me robaron un vaso y una taza y sacaron las pruebas, ella fue a hacer la última prueba. El resultado es que no soy el padre, eso fue en el 2017, hace cuatro años que lo sabe a ciencia cierta. Creo que valdría la pena que dejasen la pantomima de una vez y que el chaval viva tranquilo, el pasado no se puede enmendar, pero sí el futuro. El chaval tiene que vivir en paz, él quiere conocer a su padre, am mí me mandó algún mensaje en su día queriéndome conocer y es normal, ella misma me contó en su día que él le decía por qué papá no me quiere cuando él creía que el padre era yo. Lo sigue buscando, estoy convencido.

- ¿Qué le recomendarías a Álex?

- No le recomiendo nada, la gente es adulta, madura y sabe lo que tiene que hacer. Yo expongo unas situaciones que son muy embarazosas y que el futuro las sacará igualmente. Yo me iré de aquí y mis hijos le llamarán para hacerse la prueba, sí que será legal hacerlo, en vida no es legal y cuando muera sí. Cuanto antes lo resuelva mejor para él, a nosotros nos da igual.

- ¿Has sufrido mucho?

- No, me ha cogido ya un poco mayor y las cosas se sobre llevan, no he sufrido, pero es muy molesto estar con el juez, con abogados continuamente, es terrible, una demanda es siempre un mal rollo, mala energía, lo demás no. Hemos tenido muy claro siempre quienes somos, donde estamos y quien es nuestra familia, ojalá él decida que quiere saberlo, es muy joven, es bueno que empiece su vida sin ninguna mochila contaminada encima.

- ¿Crees en la justicia?

- La justicia la ejercen los humanos. No son los dioses, ni los dioses hacen justicia, la justicia se ejerce pero la ejercen los humanos.