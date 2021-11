David Beckham dejó locos a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece sin camiseta creando una obra de arte de temática navideña con un balón de fútbol. El famoso ex futbolista aparece dando patadas a un balón de fútbol que impacta sobre un un enorme lienzo. Las marcas de pintura representan un árbol de Navidad gigante hecho a base de balonazos.

En el clip, se ve como el fútbolista se va deshaciendo de la parte de arriba de su outfit y los zapatos para mostrar sus músculos y abdominales una vez más, dejando solo un par de pantalones vaqueros blancos manchados de pintura. El vídeo forma parte de un anuncio de su marca de whisky 'Haig Club' que, aprovechando estas fechas, ha sacado un diseño navideño.

"Who said football isn't art?. Excited to show you my work… The @haigclub Christmas bottle" ("¿Quién ha dicho que el fútbol no es un arte. Emocionado por enseñaros mi trabajo. La botella de navidad de @haigclub") escribía en sus redes. Su mujer, Victoria Beckham ha querido sumarse a los centenarios de comentarios que acompañan la publicación: “¿Cuándo vas a empezar nuestra tarjeta de Navidad familiar?" apuntaba.