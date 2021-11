María Castro utiliza su perfil de Instagram como una ventana a través de la cual acercase a sus seguidores. En su cuenta comparte su faceta más profesional pero también la parte más personal de su vida. A menudo se sincera con sus followers y se muestra como un libro abierto. La actriz ha subido una fotografía en la que confiesa cual es su gran complejo.

Junto a esta fotografía en la que sale acompañada de su pequeña, la actriz escribía: "Sin maquillarme las pestañas, como que no me veo. Todos tenemos manías/inseguridades, y aquí está la mía. Soy pelirroja, y sin máscara de pestañas, directamente desaparecen… no están, ni se les esperan…"

Ha querido aprovechar la publicación para reflexionar sobre el tema de las inseguridades animando a sus seguidores a compartir con ella sus mayores complejos. "Para algun@s puede parecer una chorrada, pero yo, sin ellas, siento que me quedo sin expresión, sin fuerza en la mirada…sin “garra”…Que no me siento yo, vamos. Ya sabéis que la mente de cada uno, sobre el juicio de uno mismo, va por libre!" escribía.

Aunque ella ha encontrado la solución a esos pensamientos negativos. "Aquí está mi antídoto!!! Con cualquiera de mis nenas en el “colo”(bracitos), esa sensación desaparece… mando a la máscara de pestañas a freír espárragos, y automáticamente me siento la más powerfull del mundo!" sentenciaba.

La publicación se ha llenado de comentarios de usuarios que se unían a la reflexión y se animaban a confesar sus manías e inseguridades más personales.