Rocío Carrasco no pierde protagonismo en la actualidad. Inmersa en la grabación de la segunda temporada de su documental "En el nombre de Rocío" y con los dimes y diretes judiciales con su familia, especialmente con su hermana Gloria Camila por la emisión de la serie, a la hija de Rocío Jurado también le ha salpicado la separación de Antonio David y Olga Moreno.

En este contexto, sus enemigos no pierden la ocasión para cargar de nuevo contra ella y posicionarse al lado de su exmarido. La última ha sido la mediática abogada Teresa Bueyes. Sobre la victoria judicial de Rocío Carrasco frente a Gloria Camila en el asunto documentos privados de Rocío Jurado sostiene que si la demanda se ha archivado es "porque se ha aportado el documento y no hay más que hacer, Gloria Camila es heredera de su madre y la memoria la protegen los herederos y si Gloria Camila no quiere que salgan esos documentos, porque tengo que decir que no creo que esos documentos dejaran mal a Ortega Cano".

"Rocío Carrasco es una manipuladora y me posiciono a favor de mi amigo David Flores", confiesa, reiterando que se posiciona con él porque "la justicia le ha dado la razón en tres instancias y espero que se la sigan dando contra esta señora y no sigo". Confirmando que ha hablado con el exguardia civil en estos delicados momentos, Teresa desvela que está "afectado y pensando mucho en sus hijos" tras su separación de Olga Moreno. Una ruptura que, según la abogada, no habrá alegrado a la hija de Rocío Jurado porque "los intereses de ella son económicos. Le da igual la vida personal".

El pasado viernes Rocío Carrasco acudía a los Juzgados de Alcobendas para depositar los documentos privados de Rocío Jurado después de la demanda de su hermana, Gloria Camila, para impedir que los escritos íntimos de su madre se hagan públicos en la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. Más habladora de lo que en ella es habitual, la ex de Antonio David Flores confesaba que se había visto "obligada" a entregar "algo que nunca hubiese querido" y, tirando de ironía, mostraba su sorpresa por la ausencia de José Ortega Cano en el juicio, dejando entrever que sería el diestro, y no su hermana, quien estaría detrás de las acciones legales por el miedo a lo que los manuscritos de la artista pudiesen desvelar sobre cómo era en realidad su relación.

Unas declaraciones a las que ahora, tajante, reacciona Gloria Camila. "No entiendo por qué dice eso porque la demandante soy yo, no mi padre", ha asegurado la actriz, respondiendo que si a Rocío le sorprendió no ver a Ortega Cano en el juicio, "yo echo de menos ver a Fidel. Fíjate".

Una contundente reacción con la que la colombiana deja clara, una vez más, su animadversión por el marido de su hermana, al que más de una vez se ha señalado como la mano en la sombra que maneja los pasos de Rocío Carrasco en la guerra contra su familia materna y a las que, a buen seguro, Fidel Albiac no tardará en responder.