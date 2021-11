La actriz gallega María Castro muestra a través de su Instagram las múltiples caras de su vida. Además de su vertiente artística aprovecha su perfil para compartir trucos de cocina, reflexionar sobre un estilo de vida positivo y sanos o compartir pinceladas de su vida familiar. No tiene ningún reparo en compartir con sus más de 700K seguidores su día a día sin ningún tapujo. Y esta vez no ha sido menos.

La actriz ha colgado una foto con la que he aprovechado para reflexionar sobre algunas de las primeras veces de su vida. En la fotografía se puede ver a una joven María Castro en su primera aparición en pantalla en la popular serie de la Televisión de Galicia, 'Pratos Combinados'.

"Vamos ahí mi niñita!!!!! Con 18 años!!!!! Me mandan esta foto… y me trae taaaaantos recuerdos!!!! PRIMERA vez que trabajaba en una serie.. (en este caso en la gallega). Dónde entendí que trabajar en esto era mi sueño, y que me iba a dejar la piel… y la “cabellera” en conseguirlo…" así empieza el post con el que ha querido rememorar sus comienzos en el mundo de la interpretación, del que cuenta, ha aprendido mucho.

También ha aprovechado la publicación para contarle a sus seguidores lo que nunca volverá a hacer. "PRIMERA vez y ÚLTIMA que me pongo una raya en zig zag! No entiendo, viendo ahora la foto años más tarde, donde está la gracia de ese dibujito en la raíz del pelo! Lo respeto eh… pero yo, en mí, no lo veo!" escribía.

Una fotografía en la que se han sucedido las muestras de cariño sobre todo haciendo mención al personaje que interpretaba por aquel entonces.