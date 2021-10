A estas alturas de la película nadie duda de que Aitana es una de las cantantes españolas con más éxito de los últimos tiempos. Desde que salió de la academia de Operación Triunfo, no ha dejado de cosechar éxitos personales y profesionales. Discos, colonias, colaboraciones con marcas de ropa, de maquillaje y hasta un menú de McDonald. Todo lo que toca, triunfa. De ahí que sean cada vez más los artistas que quieren hacer colaboraciones con ella.

Precisamente de las múltiples colaboraciones que está haciendo en los últimos meses, ha nacido una nueva polémica en Twitter. Más de un usuario, entre ellos el periodista especializado Arturo Paniagua, ha señalado y compartido sus reflexiones al respecto, cosa que no ha gustado mucho a la catalana, quien no ha dudado en contestar al usuario.

Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada https://t.co/RDy6JsuZFD — Aitana (@Aitanax) 29 de octubre de 2021

Dos horas después de la publicación del tuit, Aitana ha respondido tirando de contundencia y feminismo. "Cuando los cantantes de reggaetón hombres sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", apuntaba dejando entrever que le había molestado el mensaje.

El usuario ha respondido también a las palabras de la artista y dejó claro que lo que él estaba diciendo no tenía nada que ver con el género, a lo que Aitana escribió. "Solo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año, de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", sentenciaba.

Su último lanzamiento se ha estrenado este medianoche. La canción "Coldplay" junto a Cali y El Dandee, ha venido cargada de críticas. Aitana también ha recibido comentarios por el look que luce en la portada.