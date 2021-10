"He pasado un fin de semana, con perdón de la palabra, de puta madre". Así de tajante respondía Irene Rosales cuando se le preguntaba por la entrevista que su cuñada, Isa Pantoja en el 'Sábado Deluxe'. Esos días tan estupendos transcurrían en A Coruña, donde la mujer de Kiko Rivera disfrutó de unos días de diversión y buena compañía mientras su marido se enfrentaba a las duras declaraciones de su hermana en Telecinco. El motivo del viaje, una despedida de soltera de una amiga en la ciudad herculina.

Cansada de los ataques 'injustificados' de Kiko Rivera en los últimos tiempos, Isa Pantoja ha decidido dar un paso al frente y, además de responder a su hermano en el espacio en el que colabora, 'El programa de Ana Rosa', se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar largo y tendido de la complicada relación que mantiene con su hermano.

Así, confesando que no entiende por qué Kiko la trata así y la menosprecia constantemente - "Estoy harta de que me diga que no tengo oficio ni beneficio y que hablo de su familia, como si no fuese la mía" desvelaba - Isa no dudaba en criticar el comportamiento de su hermano tanto con ella, como con Anabel Pantoja y con su madre, sin entender cómo la tonadillera ha perdonado las brutales declaraciones de su hijo en el último año.

Sin relación con Kiko desde la boda de su prima, Isa ha expresado su preocupación sobre una posible recaída de su hermano en sus adicciones, admitiendo que cree que debería ponerse en manos de un profesional, ya que es la única manera de recuperarse. Unas palabras que no habrían sentado nada bien al Dj que, por el momento, cumple su 'promesa' y no ha respondido públicamente a su hermana.

Una actitud que comparte Irene Rosales, ha 'dado' a Isa donde más le duele haciendo suyo el dicho de 'no hay mayor desprecio que no hacer aprecio'. "No voy a ver nada, ni a escuchar, ni leer nada. No es algo que ahora mismo quiera" ha dejado claro Irene ante nuestra insistencia, evitando así comentar el 'Deluxe' de Isa, que podría marcar un antes y un después en la relación entre hermanos al abordar, directamente, las presuntas adicciones de Kiko, sobre las que la peruana se mostró bastante preocupada. Un espinoso asunto sobre el que la mujer del Dj prefiere guardar silencio. "No tengo nada que decir ¿vale?" ha dejado claro.