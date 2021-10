Las galas que reúnen a artistas en el sentido más amplio de la palabra suelen ser un derroche de glamour. Los asistentes pasan semanas pensando en el outfit que pasearán por la alfombra roja (o verde en el caso de cita españolas) y con el que serán fotografiados por la prensa. Un ejercicio a medio camino entre la vanidad, el instinto natural de sentirse bien con lo que uno se pone y la presión social.

Precisamente, todos estos factores y alguno más pesaron especialmente este año en la cómica, actriz y presentadora Ana Morgade a la hora de decidir el look con el que acudiría a la alfombra verde de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Un saco, literalmente, fue lo que escogió para la ocasión. Sí, uno de esos que habitualmente se utiliza para guardar vestidos y trajes. Eso ha sido su atuendo, un vestuario escogido a conciencia y por un motivo que ella misma aclara en redes sociales.

"Sí, es un portatrajes. Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo" comenzaba Ana Morgade. "En los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha", achaca la artista. Ella, de la que nadie debería atreverse a decir que tiene sobrepeso, explica que "no tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha" una situación sobre la que ha decidido decir basta. "Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia".

De este modo, y aunque reconoce que "no puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)" tomó la decisión. "Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto".

La publicación en Instagram, donde Morgade suma más de 600.000 seguidores, acumula en menos de un día más de 23.000 comentario y supera los 835 likes.