La separación de Antonio David Flores y Olga Moreno parecía la crónica de una muerte anunciada. El último indicio de que la relación no estaba atravesando un buen momento y que la ruptura de la pareja fue la celebración del cumpleaños de la ganadora de 'Supervivientes'. Aquí te contamos cuándo saltaban todas las alertas sobre cómo se encontraba la pareja después de que entre las múltiples muestras de cariño que Olga recibió en su 46 cumpleaños (incluida una con dardo envenenado para Rocío Carrasco) no había ni rastro de su marido Antonio David, incluso después de que este retomase su actividad en Instagram después de que la justicia declarase nulo su despido de 'Sálvame', no ha dedicado ninguna publicación en la popular red social a su esposa.

Además, Antonio David tampoco salía en las fotos de grupo en las que se ve la celebración del cumpleaños, una fiesta a la que no faltaron ni Rocío ni David Flores, que también aprovecharon sus redes para felicitarla de manera pública.

Ahora 'Lecturas' en una exclusiva confirma la separación entre ambos pero, ¿cuáles son los motivo que se esconden detrás de la ruptura? La revista explica todo se precipitó con el regreso de Antonio David a televisión. La aparición en 'Sálvame' de varias supuestas examantes del colaborador - que contaron con todo lujo de detalles su aventura con él - supuso una "humillación" para Olga, que tampoco entendió la actitud de su marido con estos testimonios, a los que asistía prácticamente impasible.

Poco después, la pareja se rompía y, desde el regreso de 'Supervivientes' de la sevillana, hacen vidas por separado. Sin embargo, no han hecho pública su separación para no 'empeorar' la maltrecha imagen de Antonio David tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco, ya que la idea de "familia unida" y "padre abnegado" favorece públicamente al excolaborador. Según desvela la publicación, su relación sigue siendo buena y continúan compartiendo casa en Málaga, aunque Antonio David lleva un mes en Madrid centrado en la guerra judicial que emprendió tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, que le dejó demasiado tocado y "sin fuerzas" para intentar reflotar un matrimonio que hacía aguas por todos los lados.