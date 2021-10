Desiré Cordero (Sevilla, 13 de septiembre de 1993) es la chica del momento. La sevillana que se alzó con el título de Miss España en 2014, que ese mismo año quedó décima en el concurso Miss Universo, que ha trabajado para firmas como Victoria’s Secret y Maybelline, y que ha sido portada de revistas de moda como Harper’s Bazaar o Elle, vuelve al trabajo después de unos meses de parón por la pandemia de coronavirus.

Uno de los bellezones patrios más espectaculares asegura sentirse “feliz y plena”, no solo por volver a tener “esos nervios que se sienten antes de cada desfile, y más ahora, después de tantos meses sin desfilar”, sino porque desde este pasado mes de agosto está felizmente enamorada del actor Mario Casas, que a sus 35 años habría dejado de cotizar en el club de los solteros de oro.

Lo ha confirmado sin negarlo la modelo de 28 años, con una sonrisa forzada, en un encuentro con la prensa celebrado el pasado jueves en la Boutique de Pronovias situada en la rambla de Cataluña de Barcelona, donde lució uno de los espectaculares vestidos de novia, concretamente el modelo Misty de la colección Ópera. Un modelo de corte sirena con escote corazón y espalda descubierta elegidos para el desfile de la gala solidaria que la Barcelona Bridal Fashion Week organizó en Montjuïc, con la presencia de una veintena de firmas líderes del sector, diseñadores y empresarios.

El propósito de la cita –The new beginning (El nuevo comienzo)– fue no solo impulsar una industria puntera en el país tras el difícil periodo de la pandemia, sino también apoyar el proyecto Stop Child Marriage, contra el matrimonio infantil de la oenegé internacional Save the Children.

La embajadora de Pronovias, que comenzó en el mundo del modelaje en la agencia Doble Erre, de la conocida exmodelo, presentadora, actriz y empresaria Raquel Revuelta, afirmó haber “aprendido con el tiempo a salvaguardar lo que es privado” y contar lo justo. Por eso, al escuchar una pregunta sobre el protagonista de “El inocente” (Netflix) o “No Matarás”, película por la que el actor gallego ganó un premio Goya este año, solo respondió con un escueto “estoy feliz”.

Y, aunque Desiré afirmó conocer la filmografía de Mario, no supo decir cuál es su interpretación favorita. “Es que son todas muy buenas y todas diferentes. Y todas tienen algo”, reflexionó. Puede que lo suyo no sea la crítica, pero la modelo no descartó en un futuro probar en la interpretación, la especialidad de su chico. A ella le tira “desde pequeñita”, pero después de tantos meses de parón prefiere reforzar ahora su faceta en las pasarelas. Por suerte, la de influencer en las redes sociales no ha hecho sino crecer en los últimos meses. En Instagram, donde cuenta su día a día, viajes, trabajo, los ejercicios de cardio y de muay thai (boxeo tailandés) que hace para mantener a raya esos 90-61-91, ha sumado miles de seguidores más desde que la revista Semana publicó unas fotos en las que se veía entrar a la modelo en el apartamento de Casas, y desde que ¡Hola! pilló a la pareja paseando juntos en patinete y compartiendo besos y abrazos. Entre sus más de 283.000 fans hay un tal @mario_houses que le va pintando corazones de incógnito en cada post que cuelga la miss.

Currículo amoroso

Hasta ahora Casas solía “pescar” en aguas interpretativas, y escogía a sus amores en los set de rodaje. Así fue con Amaia Salamanca, María Valverde, Berta Vázquez, Blanca Suárez y la también actriz francesa Déborah François, con quien lo dejó la pasada primavera.

Por su parte, Cordero, en cuyo currículum también afirma formar parte del área digital de la agencia de publicidad NOA-IN, hasta ahora se había fijado más en el mundo del balompié. Aunque es fan del “Betis, manquepierda”, su primer novio famoso fue Álvaro, el hijo del exfubolista del Real Madrid Fernando Hierro. Eso fue en 2015, un año antes de que se la relacionara con el exjugador del Real Betis Enzo Rennella, e incluso con Cristiano Ronaldo, cuando este aún no sabía de Georgina Rodríguez. Lo que sí que es cierto es que salió con Joaquín Correa, el Tucu, del equipo italiano del Lazio, y hasta se mudó a Roma en 2019 para estar más cerca de él. Pero antes de la pandemia ya había regresado sola a España.

Ahora, Cordero insiste en que está “en un momento muy bueno” y admite que le “encantaría” casarse algún día. “Es algo que me hace mucha ilusión”, confesó en su encuentro con la prensa. Pero la modelo también aclaró: “Es algo que quiero en un futuro y me gustaría casarme en la playa y de blanco, por supuesto, pero no de momento…”. [Ufff, suspiran las fans de Casas].