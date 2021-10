TLos fans del cantante canadiense Justin Bieber conocen bien esta letra: “I got my peaches out in Georgia, I get my weed from California” (‘mis melocotones vienen de Georgia, consigo mi hierba en California’). Corresponde a “Peaches”, el quinto single de su último disco, “Justice”. La canción, relajada y cadenciosa, se publicó el pasado marzo y ascendió como una voluta de humo hasta la lista Billboard Hot 100. La letra venía a contar por enésima vez lo feliz que está ahora el muchacho, de 27 años, en su nueva vida de casado junto a su esposa, la modelo Hailey Bieber, de 24. Y claro, también explicaba que fumar hierba le sienta bien.

Preguntado en una entrevista a propósito del consumo de cannabis, el músico reconoció que le ha ayudado a superar sus traumas y a recuperar su equilibrio mental. “Con la hierba sentía que los demás me querían hacer sentir mal por disfrutarla. Pero ahora he encontrado un lugar en mi vida para los productos de hierba que han sido beneficiosos para mí como ser humano”.

Consumo recreativo legal

En California el consumo recreativo de cannabis es legal y Bieber ha dado un paso más allá con su primera incursión en esta industria a través de una colaboración con la empresa californiana Palms. Se trata de una colección en edición limitada que se llama Peaches Pre-Rolls by Palms, en referencia directa a la canción.

“Soy fan de Palms y de lo mucho que están haciendo por acercar el cannabis a la gente. Quería estar seguro de que lo que hiciera con ellos fuera algo auténtico, y ‘Peaches’ me pareció un buen punto de partida”. Cada paquete contiene siete cigarrillos preliados de 0,5 gramos, a base de flores de interior –las cepas elegidas llevan índica, sativa y terpenos cítricos– y además incluye un mechero con el lema “Peaches”.

Detrás del proyecto hay una intención solidaria: Bieber aprovecha esta aventura empresarial para apoyar a dos organizaciones sin ánimo de lucro: Veterans Walk and Talk, que defiende el uso medicinal del cannabis en los colectivos de militares veteranos, y Last Prisoner Project, que trabaja por conseguir una reforma penal que elimine las condenas relacionadas con el cannabis.

Combinación perfecta

Para los fundadores de Palms, la marca y el cantante son una combinación perfecta. “La vulnerabilidad y la franqueza que ha mostrado Justin con respecto a sus problemas de salud mental nos impresionaron mucho, y supimos inmediatamente que queríamos que estuviera al frente de nuestra primera colaboración”, ha asegurado Noah Annes, creador de la marca junto a Tyler Breton. “Estoy deseando ayudar a desestigmatizar la hierba”, añade por su parte Bieber.