Durísimos momentos para Ana Obregón. Y es que cuando empezaba a recuperar tímidamente la sonrisa tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio en mayo de 2020 y de su madre Ana María un año después, la actriz sufre un nuevo golpe con el ingreso hospitalario de su padre, Antonio García, de 95 años.

El empresario lleva varios días en el Hospital Ruber de Madrid a causa de una infección donde, además, se le ha puesto un marcapasos. Afortunadamente, evoluciona favorablemente y como ha publicado la revista Hola, ha abandonado la UCI y se recupera en planta. Demostrando que son una piña, hemos visto a su llegada a la clínica a Juancho, Celia, Amalia y Javier García Obregón, volcados en su padre en estos complicados momentos. Muy serios, los hermanos de Ana Obregón han preferido mantener su discreción habitual y guardar silencio acerca de cómo se encuentra Antonio, de quienes no se separan en ningún momento.

A quien no hemos visto sin embargo en el hospital es a Ana que, destrozada, se ha pronunciado en redes sociales sobre el delicado de salud de su padre, a quien ha hecho una conmovedora petición. "Papá , estás luchando positivamente en ese hospital como el campeón que has sido toda la vida. Un campeón de 95 años. Yo soy muy egoísta y necesito estar más tiempo contigo porque no sé hasta qué punto el ser humano puede aguantar tanto dolor si te fueras ahora" ha confesado la bióloga.

"Entiendo que quieras reunirte con Mamá pero por favor, quiero volver a sonreír contigo un poco más " ha pedido a su progenitor, pidiéndole que "luche" un poquito más porque le necesita a su lado.

Agradeciendo "los mensajes de cariño" de sus seguidores, Ana se ha disculpado por su silencio en los últimos días, desvelando que "hay veces que no existen las palabras" y esta, con uno de los pilares de su vida ingresado en el hospital, es una de ellas.