Los malos momentos, la tensión y el dolor se acumulan en Ana Obregón. Hace unos días la presentadora y actriz volvía a sufrir un revés familiar. Antonio García, de 95 años, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital madrileño a causa de una infección y de la colocación de un marcapasos .Destrozada, Ana Obregón rompía su silencio y publicaba una emotiva carta a su padre en su cuenta de Instagram, pidiéndole que luchase porque, siendo "egoísta", admitía que no se veía capaz de aguantar tanto dolor. "Necesito más tiempo contigo. Entiendo que quieras reunirte con mamá pero por favor, quiero volver a sonreír contigo... un poco más..." confesaba la actriz. Final y afortunadamente, todo quedaba en un gran susto y Antonio García recibía el pasado viernes el alta hospitalaria arropado por toda su familia.

Sin embargo, este nuevo golpe en la vida de Ana Obregón a hecho aflorar con más intensidad si cabe las perdidas que ha sufrido. El año pasado tenía que hacer frente al fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, tras luchar durante años contra un cáncer. Hace unos meses, la actriz volvía a sufrir un duro golpe, la pérdida de su madre, la mujer que le dio la vida y que siempre fue un referente para ella... sin duda, dos personas que han sido lo más importante en su vida y que ya no están a su lado.

Un día especialmente melancólico

Ana Obregón se ha mostrado especialmente melancólica en redes sociales. La presentadora de televisión ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram y se ha desahogado explicando cómo se siente: "Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto... Que ya no me importa nada no volver a serlo nunca jamás. Gracias Mamá... Gracias Aless...".