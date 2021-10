David Lee Roth, excantante de la banda Van Halen, ofrecerá el último concierto de su carrera el 8 de enero del próximo año 2022 en el House of Blues de Mandalay Bay, en Las Vegas (EE UU). Esta será la última de sus actuaciones en la residencia en el local estadounidense, donde ofrecerá cuatro conciertos más, que serán en Nochevieja, y Año Nuevo y en los días 5 y 7 de enero.

“Me retiro”, anunció el músico al diario Las Vegas Review-Journal el pasado viernes, antes de confirmarlo unas hora después en la página web Van Halen News Desk, donde escribió en un artículo: “Me estoy jubilando”. “Me siento obligado a comprender lo realmente corto que es el tiempo, y mi tiempo probablemente sea aún más corto”, asegura el músico.

Además, Roth también reflexiona en el reportaje sobre la pérdida de Eddie Van Halen, quien murió de cáncer el pasado 6 de octubre. “Francamente, pensé que yo iba a ser el primero”, reflexiona Roth, quien agrega que últimamente ha estado en contacto constante con el batería de Van Halen, Alex Van Halen, su amigo durante 50 años y cofundador de la legendaria banda de hard rock.

“Nos hablamos constantemente, dos o tres veces al día. Nos reímos como piratas”, asegura. “Mis médicos y los profesionales que me atienden me obligaron a ver que cada vez que me subo al escenario pongo en peligro mi futuro”, explica con resignación el músico, que el próximo 10 octubre cumplirá 67 años de edad.

“Di todo lo que tenía para dar. Es lo que hice durante los últimos 50 años. Fue una carrera increíble y genial, sin arrepentimientos, sin nada que decir de nadie. Los echaré de menos a todos”, explica Roth, que también ha tenido palabras para los años triunfales de la banda nacida en Pasadena (California) en 1972, y disuelta en 2020.