El pasado 11 de agosto, Laura Escanes preocupaba a sus seguidores tras abandonar Instagram: "No puedo fingir que soy fuerte siempre". Sin embargo, unos días después, regresaba por sorpresa con otro mensaje. "No os voy a mentir, he pasado épocas mejores". Tras estos episodios de amor-odio con las redes sociales, la 'influencer' se lanza de lleno a una de las plataformas más controvertidas: OnlyFans.

Esta red social, a pesar de haber nacido hace cinco años para acercar a artistas con sus seguidores, hoy en día es más conocida por albergar fotos subidas de tono, permitiendo todo tipo de contenido sexual, como desnudos, por ejemplo.

Escanes ha llegado hasta aquí tras ser censurada el pasado verano en TikTok por "ser demasiado sexy", según denunció ella misma, a lo que siguió un vídeo con una sudadera en el caluroso mes de agosto: "Me bloqueaban la cuenta si no".

"Muchos jóvenes no son conscientes de que con OnlyFans se adentran voluntariamente en la industria pornográfica"

Expertos han denunciado la peligrosidad de OnlyFans para los más jóvenes por el riesgo de introducirse en el consumo de porno: "Muchos jóvenes no son conscientes de que con OnlyFans se adentran voluntariamente en la industria pornográfica", advirtió la docente, divulgadora y autora del libro 'Redes sociales y menores. Guía práctica', María Lázaro, en una entrevista para Prensa Ibérica.

Con todo, la plataforma también da espacio a profesionales de la cocina o el deporte, por ejemplo, para mostrar a sus fieles recetas, ejercicios y diversos consejos, siendo la mayoría bajo suscripción.