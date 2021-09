La muerte de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja, ha sacudido al clan de Cantora desde los cimientos. La triste noticia ha pillado a los nietos de Doña Ana en Canarias, donde se va a celebrar la boda de Anabel Pantoja, y desde allí Kiko Rivera ha querido expresar su dolor el fallecimiento de su abuela. Un mensaje en Instagram acompañado de cuatro fotografías de Kiko con Doña Ana en diferentes momentos de su vida. Un mensaje desgarrador en el que no pierde la ocasión de lanzar varios dardos envenenados a su madre porque, al parecer, el fallecimiento de Doña Ana no le ha sido comunicado por nadie de la familia.

"Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas", inicia al mensaje en el que sigue diciendo: "Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... No queremos que venga nadie. No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela".

El mensaje, escrito desde La Graciosa, sigue tajante y duro contra la familia: "No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda. Porque son unos indeseables todos". Para acabar diciendo "Tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tú alma vive en mi y aunque no me pueda despedir de ti( lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi. Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito".