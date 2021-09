Bad Gyal ha debutado como modelo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) de la mano de Andrés Sardà, y aunque ha lucido varios modelos lenceros no se ha desviado ni un poco de su look habitual que la ha llevado a convertirse en una de las máximas jefazas del conocido como estilo ráchet. A saber, el pelo estirado con un moño o coleta larguísima, nail art kilométrico, tops ceñidos, faldas minis o pantalón chándal, plataforma y, a ser posible, aros y oro, mucho oro. A la artista “le flipa la moda” y, aunque en mayo pasado ya firmó una colaboración con Bershka, ve en el horizonte lanzar su propia colección. Pero ella no es la única estrella de la música urbana que combina las manicuras extravagantes con los oros y la ropa deportiva. Así son también los estilismos más admirados de Rosalía desde su celebrado El mal querer o los de la argentina Nathy Peluso que algunos han llamado erróneamente “choni”.

Pero se equivocan. Lo que antes se consideraba vulgar, hortera o chabacano ahora se ha bendecido como tendencia.

Ráchet no es un término nuevo, ya estuvo de moda en los 90 y luego a principios de la década de 2010, gracias a artistas como Rihanna o Iggy Azalea. Después fue desbancado hacia 2014 por la tendencia normcore (el “antiestilo” en el que primaba ir de la forma más convencional y anodina posible, pasando de los dictados fashion).

Pero ahora ha vuelto con fuerza gracias al auge de la música y la estética urbana ligada a la subcultura del trap. Según la Fundéu, lo que en inglés se conoce como ratchet en español [mejor con acento y sin la primera t] podría traducirse como “chica de barrio”, pero salvando las distancias, claro, puesto que «este término procede de una mala pronunciación de la palabra “wretched” (miserable) y tiene su origen en el ámbito del hip-hop durante los años noventa, donde empezó a usarse para referirse de forma despectiva a alguien procedente del gueto.

Uñas barrocas

Sin embargo, su uso se ha popularizado en el entorno de la música urbana y actualmente designa toda una corriente estética, quizá algo excéntrica, que sobre todo es propia de mujeres en la escena trap. Las seguidoras de la estética “más es más” las rachetas, son jóvenes, que combinan prendas coloridas de grandes firmas con ropa barata, pendientes grandes, zapatillas ostentosas y una marcada actitud empoderante.

Letras crudas e incluso soeces, bailes de twerks y ropas provocativas. Una pose sobre el escenario admirada y copiada luego por toda una legión de chavalas. A través de atrevidas prendas de ropa, muchas veces de firmas de lujo, y de llamativos accesorios ostentosos se da entender el poderío del dinero. A través de las barrocas uñas de porcelana se exterioriza que se es alguien que no necesita trabajar con las manos.

Una performance del capitalismo que se interpreta como una victoria individual. Complementos brilli-brilli pero de Gucci, Louis Vuitton, Dior o Chanel. Así lo explica La Zowi, la matriarca del trap: “Una ráchet es alguien que combina ropa del Bershka con imitaciones de marcas caras y que, como se siente excluida del sistema, se preocupa más por tener las uñas bien hechas que por votar en las elecciones”.