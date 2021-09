El gran sueño que tenía la modelo Marisa Jara desde hace tiempo era formar una familia, algo que finalmente se hará realidad. La modelo y diseñadora andaluza ha compartido una imagen en la que presume de incipiente barriguita para expresar la alegría que siente al pensar que a partir de la próxima primavera ella y su pareja, Miguel Almansa, tendrán a su bebé en brazos. “Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión, que voy a ser mamá”, ha indicado junto a una enorme sonrisa y una foto de una ecografía del bebé. El camino que la modelo y diseñadora de 41 años ha tenido que recorrer hasta este momento que tanto deseaba no ha sido fácil ya que ha superado “un cáncer de estómago” y se ha sometido a un total de “19 operaciones por la endometriosis que padezco”. Afortunadamente esas dificultades han quedado atrás para dar lugar a un nuevo capítulo. “Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé”. Además, explica que no ha compartido antes la noticia de su embarazo porque en las primeras semanas de gestación su psicóloga y su ginecóloga le aconsejaron como paciente de riesgo “esperar los tres meses para no crearme falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional”. La modelo, que se mostró muy molesta hace un par de semanas, cuando la revista Diez minutos adelantó la información, ha recibido numerosos apoyos estos días a todos los familiares, amigos y seguidores que la han apoyado durante su tratamiento de fertilidad.