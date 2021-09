El jueves TVE anunciaba por sorpresa al candidato que representará a España en el Festival de Eurovisión Junior 2021 , que se celebrará el próximo 19 de diciembre en París. Se trata de Levi Díaz, un joven cantante barcelonés de 13 años que ganó la última edición de La Voz Kids en Antena 3, cuando fue pupilo de Melendi.

En palabras de TVE, su”aterciopelada y emocional voz y la mirada” le hicieron ganador del talent hace menos de dos meses a este joven de Cornellà de Llobregat (Barcelona) con el complicado tema Never enough.

De momento la cadena no ha desvelado detalles sobre la canción con la que Levi Díaz acudirá al certamen, pero afirman que “ya está trabajando en la canción”.

El joven toma el relevo de Melani García y Soleá, representantes en 2019 y 2020, respectivamente. Ambas quedaron en un tercer puesto, en la línea de la trayectoria de España en este certamen. De 2003 a 2006 (los años en los que participó antes de retirarse), el país consiguió dos segundos puestos, un cuarto y una victoria con María Isabel.

Diecinueve países

Un total de 19 países participarán en la próxima edición de Eurovisión Junior, en la que competirán niños y niñas con edades entre 9 y 14 años. Además de España, Portugal y Alemania también han anunciado sus candidatos: Simão Oliveira y Pauline.

Aunque comenzó en la música hace poco más de un año, Levi Díaz ha tenido tiempo suficiente para decidir cuál es el estilo que más le gusta, el pop, porque es el que le permite más interpretación. Frank Sinatra es su ídolo. También le gusta Rosalía y reconoce que una de las canciones que más escucha de Eurovisión es Toy, de Netta (ganadora en Lisboa 2018).

Su repertorio

El joven cautivó en La Voz Kids por su voz, su tono, el ritmo de sus canciones y salió ganador tras interpretar canciones como Mama No junto a Pablo López, Diamonds, Warrior, Alive de Sia, o el complicadísimo tema Never enough de la banda sonora de The greatest showman.

Levi Díaz conquistó tanto a los coaches como a su presentadora, Eva González, que se refería a él como “el niño de la eterna sonrisa” por su personalidad, muy risueña y alegre.

David Bisbal llegó a elogiarle diciéndole: “Probablemente haya sido una de las mejores actuaciones de La Voz en general”.

Actualmente Levi Díaz se prepara para mejorar su técnica vocal, además de continuar con sus estudios académicos.