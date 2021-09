Nueva sorpresa en el mundo del cuore patrio. Y es que cuando todos esperábamos la foto de la confirmación 'oficial' del noviazgo de Sara Carbonero y Kiki Morente por parte de la pareja del momento, nos enteramos de que la periodista y el cantaor ya no están juntos.

Así lo ha desvelado este fin de semana el programa 'Socialité', que asegura que la presión mediática a la que han estado sometidos desde que comenzaron su incipiente romance hace tres meses habría hecho mella tanto en la manchega como en el hijo de Enrique Morente. "Ya no están juntos. Se estaban conociendo, pero con la prensa detrás...", ha señalado una fuente cercana a la ya expareja, asegurando que "son dos personas muy discetas y no quieren que se hable de su vida privada ni para bien ni para mal".

Sin embargo, en este tiempo Sara y Kiki se han cogido un "gran cariño" y "todavía son amigos aunque a día de hoy no tienen una relación", y de ahí la presencia de la periodista en el concierto que el artista ofreció recientemente en Sanlúcar de Barrameda. "A ella le gusta mucho su música y tienen buena relación", apuntaba el confidente de 'Socialité' dejando claro que, a pesar de no ser pareja, no sería extraño que volviésemos a ver a la ex de Iker Casillas apoyando públicamente al cantaor, un gran apoyo para ella tras su separación matrimonial del portero el pasado mes de marzo.

De nuevo soltera y en uno de los momentos más dulces de su vida, también acabamos de descubrir que Sara podría tener una nueva e incipiente ilusión, que podría ser la responsable del brillo que desprende su mirada en las últimas semanas y de las elocuentes publicaciones sobre el amor que la periodista ha compartido recientemente en Instagram.

¿El afortunado? El ex de otra de nuestras guapas 'oficiales', Lara Álvarez. Adrián Torres, un conocido artista gaditano con el que la presentadora de 'Supervivientes' mantuvo una fugaz relación hace justo un año, y con el que Sara - que ha vivido unas vacaciones de ensueño en la tierra natal del pintor - habría pasado bastante tiempo durante su estancia en las playas gaditanas este verano.

Tal y como publicaba la semana pasada la revista 'Hola', Adrián fue otro de los asistentes al concierto de Kiki Morente y se le pudo ver charlando animadamente con Carbonero, aunque en ningún momento imaginamos que hubiese algo más entre ellos porque dimos por hecho que con su presencia en la actuación Sara oficializaba su relación con el cantaor. Pero a veces las apariencias engañan.

Según apunta 'Socialité', la periodista y Adrián - que acaba de cumplir 39 años y que en los últimos tiempos se ha consolidado como uno de los artistas con más proyección de nuestro país a nivel internacional por sus precisos y coloridos retratos de celebrities como Gisele Bündchen, Shakira o Rosalía - se siguen en redes sociales y son habituales los intercambios de 'me gusta' y los comentarios cariñosos en sus respectivas publicaciones.

El tiempo dirá si es Adrián Torres el nuevo 'dueño' del corazón de Sara o si, por el contrario, prefiere disfrutar de su soltería ahora que su noviazgo con Kiki Morente ha pasado a ser una bonita amistad.