Como cada verano, Jorge Javier Vázquez ha compartido una foto completamente desnudo en Instagram mientras disfruta de sus vacaciones estivales. En la foto aparece de espaldas en un balcón con unas vistas al mar, y a la imagen le acompaña una frase: "Sé que lo estabais esperando".

La publicación ha tenido una gran acogida entre sus seguidores y acumula por el omento más de 32.000 'me gusta' y 2.550 comentarios. Entre esos comentarios se encuentran los de algunos personajes famosos como el escritor y ex político Máximo Huerta, que le dice "Has tardao", el periodista Davis Valdeperras que le contesta "Como agua de mayo", o la política Carla Antonelli: "Yo estaba ya, acaba agosto y no". También ha reaccionado su compañera Chelo García: "Excelentes vistas... ¿Cuándo vuelves?".