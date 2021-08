La gaditana Chari Lojo, una de las concursantes de ‘Gran Hermano’, reside en Ibiza tras proporcionarle un cambio radical su profesión. La exparticipante, que protagonizó varios momentos icónicos en varias ediciones estándar del programa y también en las versiones ‘El Reencuentro’ y en ‘GH VIP’, ahora es trabajadora del Estado. Lojo decidió, después de su trayectoria televisiva, opositar y vestirse de uniforme para ejercer como funcionaria de prisiones en la isla, como ha contado en una entrevista al medio online Outdoor. La exconcursante ha declarado que con esta nueva profesión buscaba “estabilidad económica”. “En el mundo de la televisión se gana dinero, pero un día te llaman y luego ya no”, ha valorado en esta publicación. También ha contado un poco su experiencia durante los primeros días que pasó como funcionaria en el centro penitenciario. “Tenía mucho miedo de la reacción de los internos ya que no sabía si me reconocerían ni como actuarían. Pero tengo que decir que fue todo lo contrario. Me reconocieron y me sentí respetada por todos y aún más por mis compañeros”, asegura la gaditana. Además, ha considerado que esta profesión es “fundamental en la sociedad” y que está “muy poco reconocida”. Cree que “las prisiones son un reflejo de la sociedad”.