“Un hombre de verdad es un hombre que no es gay”. Esta es una de las polémicas declaraciones que ha puesto al humorista Arévalo en el centro de las críticas de la red social Twitter. En su última entrevista concedida, Arévalo también arremetió contra los transexuales: “¿Y qué es un travesti vestido de mujer con tetas y con el pilón? ¿Eso qué es? ¿Es una mujer sorpresa o qué es? Yo no tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas”. Las redes no tardaron en llenarse de comentarios negativos contra él por sus palabras, y lo tildaron de “machista y homófobo”.