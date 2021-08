Los Rolling Stones están de luto, y por tanto, el rock está de luto. Charlie Watts, el batería de sus Satánicas Majestades falleció ayer a los 80 años de edad. El bueno de Charlie no era baterista cualquiera ni era un segundón en los Rolling Stones. La anécdota es un clásico de la mitología rockera y refleja el peso del músico en la banda: un Mick Jagger borracho gritó por teléfono “¿dónde está mi puto batería?”. Watts, que estaba durmiendo en su habitación de hotel, colgó, se levantó, se vistió de manera impecable, como siempre, y fue a la habitación donde estaba Jagger. “Yo no soy tu batería, en todo caso tú eres mi puto cantante”, le espetó. No está claro si además le golpeó o solo le empujó, como diría Jagger corrido el tiempo.

Watts era el metrónomo de los Stones, el hombre impasible, el contrapunto a los alocados riffs de guitarra de Keith Richards y los espasmódicos movimientos de Mike Jagger. Vigo lo pudo comprobar en el mítico concierto que dieron en julio de 1998 en el estadio municipal de Balaídos ante 40.000 seguidores, una cita que convulsionó en su momento la vida de la ciudad, invadida por miles de seguidores de la banda. También lo vivió Santiago, con su actuación en el Monte do Gozo del año siguiente incluida asimismo en su gira “Bridges to Babylon”.

Watts, que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Stones desde 1963. Él, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards eran los tres miembros originales que quedaban en la banda. Ayer, su corazón dejó de latir al ritmo binario de su batería. Lo hizo en su ciudad natal, en Londres, y acompañado de su familia.

El miembro de los Stones se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en Estados Unidos y que había sido aplazada por la pandemia. El pasado 5 de agosto el grupo anunció que Watts no participaría y que sería sustituido temporalmente por Steve Jordan.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Falleció en paz en un hospital de Londres esta mañana rodeado de su familia”, señala un comunicado divulgado a los medios por su representante. “Charlie fue un querido marido, padre y abuelo y, también como miembro de los Rolling Stones, uno de los más grandes baterías de su generación”, añade la nota, en la que se pide respetar la intimidad de la familia y los amigos en este “momento difícil”.

En 2004, el músico fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras cuatro meses de tratamiento. Desde entonces, fue sorteando recaídas.

Estaba casado con Shirley Shepherd desde hace más de 50 años, y permanecía ajeno, casi siempre a los excesos de sus compañeros de los Stones. Sin embargo, el músico no era totalmente impermeable a las adicciones de la banda: en la década de 1980, se sometió a rehabilitación por heroína y alcohol. Pero “fue un tiempo muy corto para mí”, explicó él mismo. “Simplemente lo dejé, no era algo para mí”, confesó en su momento el taciturno músico.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Londres, Charlie Watts llegó a la música a través del jazz, su gran pasión, animado a los 13 años por su vecino y bajista Dave Green con quien después formaría el cuarteto The A, B, C & D of Boogie-Woogie con sonido a la vieja usanza y que integraban también Axel Zwingenberger (piano), Ben Waters (voz y piano). Totalmente autodidacta, aprendió a tocar de oído, observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres.

“Nunca fui a una escuela para aprender a tocar jazz. Eso no es lo que me gusta. Lo que me gusta del jazz es la emoción”, explicaba el músico que, durante su carrera con los Rolling Stones, siguió tocando jazz en paralelo y grabó varios discos con el Charlie Watts Quintet y con el grupo Charlie and The Tentet Watts.

Cuando se unió a los Rolling Stones en 1963, no eran más que una banda incipiente. “El primer batería con quien empecé hace 40 años es uno de los mejores del mundo. Con un buen batería, eres libre de hacer lo que quieras”, decía Keith Richards.