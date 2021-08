Luis Cepeda es uno de los concursantes de Operación Triunfo que más está dando de qué hablar, no tanto por la vertiente musical como por sus comentarios controvertidos.

En mayo de 2021 saltó de los escenarios a los titulares por amenazar con irse a Portugal para pagar menos impuestos en plena crisis económica provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus, en julio volvía a incomodar a sus seguidores al declararse políticamente ambiguo afirmando que era le conviene ser "de izquierdas por ideología y de derechas por economía".

En una entrevista para el diario El País, el cantante se mostró huidizo con la periodista e indicó que le molestaban las críticas de la opinión pública en redes sociales: "Hay cosas que me parecen injustas antes no podía verlas. Directamente me metía al matorral. Y ahora evidentemente pienso más en la repercusión, pienso más en la otra persona… Cuento hasta diez".

El lunes 16 de agosto anunció que cerraría sus perfiles de redes sociales porque las críticas "le estaban afectando psicológicamente". No solo no lo ha hecho sino que durante toda esa semana aumentó la frecuencia de sus publicaciones alardeando de sus vacaciones en Ibiza. Uno de los post con más reacciones es una fotografía suya desnudo en la que muestra el trasero en una piscina.

El cantante está apunto de lanzar un nuevo disco por lo que no se descarta que el origen de estas conductas tenga como finalidad promocionar su trabajo.

Los comentarios machistas y xenófobos de Cepeda

Sigue haciendo el ridículo y sigue borrando tweets. Enhorabuena @cepedaoficial no has entendido absolutamente nada 👏🏻 Luego tienes los cojones de decir que tú tienes ideología de izquierda. pic.twitter.com/LpNw7nCcfg — neófita (@lestbeannas) 16 de agosto de 2021

"Si queréis hablar de feminismo, hablad de lo que está pasando en Kabul, mencionad a las Naciones Unidas y reivindicad eso, no de quién suda más o menos encima de un escenario. Eso es cosa del estilo musical que lleves. No caigáis en el discursito fácil", rezaba el último tuit que convirtió al gallego en tendencia nacional.

El comentario provocó controversia en la red social porque los usuarios interpretaron que estaba dando "lecciones de feminismo y moral" tocando un tema muy delicado cuyo tratamiento requería rigurosidad, seriedad y conocimiento.

El cantante, consciente de que su tuit no procedía, lo borró y se limitó a desear unas "felices vacaciones" a sus seguidores.

Una vez calibró las repercusiones de su comentario, pidió disculpas y reconoció que se le había "ido la perola". Su siguiente comunicado decía: "Lo siento muchísimo por el comentario que hice ayer sobre lo de comparar cosas con lo de Kabul. Evidentemente se me fue muchísimo la perola y a todo el mundo que se haya sentido ofendido le pido mil disculpas porque tienen toda la razón del mundo".

Cepeda enseña el culo e incumple su promesa

El gallego no parece recordar que prometió abandonar las redes sociales y sube una fotografía que siembra desconfianza ante su deseo de pasar desapercibido porque en la imagen se muestra desnudo en una piscina de Ibiza, un acto que se convirtió en los últimos años en una estrategia para ganar seguidores.

Se desconocen las verdaderas intenciones de Cepeda que resulta poco coherente con sus intenciones, pero sí se puede medir su impacto: sigue siendo tendencia en Twitter y protagonizando titulares durante la única época en la que acepta dar entrevistas a los medios de comunicación: durante la promoción de su trabajo.

