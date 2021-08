El cantante estadounidense Tony Bennett se retirará de los escenarios a los 95 años y por orden de los médicos que están tratando su caso de alzhéimer, del que fue diagnosticado en 2016. “No habrá más conciertos. Ha sido una decisión difícil, porque es un cantante capaz. Pero es orden de los médicos y su salud es más importante”, explicó a la revista Variety su hijo y representante, Danny Bennett. El cantante había anunciado una gira de despedida pero, finalmente, sus dos conciertos de la semana pasada en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York con Lady Gaga serán sus últimos recitales. La cita ya era su gran despedida de Broadway. Además, Gaga y Bennett publicarán el 1 de octubre un nuevo disco de jazz titulado Love for Sale y cuyo primer sencillo, I Get a Kick Out of You, se publicó el pasado 3 de agosto, coincidiendo con el 95º cumpleaños de Bennett. El crooner supo de la enfermedad que padece durante la grabación de ese álbum, que se alargó dos años. “No se trata de cantar. Es, más bien, el viaje. Mira, se cansa. Se ha tomado la decisión de que dar conciertos es demasiado para él”, añadió su hijo.