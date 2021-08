La periodista viguesa se involucró mucho la defensa de su ahora amiga, Rocío Carrasco. Esto le cuesta las críticas de varios colaboradores de Sálvame, pero también de las celebridades cercanas a Antonio David, Olga Moreno y Rocío Flores.

Carmen Lomana es una de las pocas personas que se ha atrevido a criticar a Carlota Corredera y a todos los que defienden a la hija de Rocío Jurado sin cuestionarse su versión en una entrevista en la que se sinceró sobre varios temas de actualidad.

La socialité no ha desaprovechado la oportunidad par hablar de otros famosos cuyas polémicas están dando de qué hablar en este verano.

P. Crisis de Enrique Ponce y Ana Soria, dice que las fotos son antiguas...

R. De hace dos meses, me lo han dicho. Que una pareja discuta es lo normal. Yo creo en su amor porque si no, no hubieran hecho las tonterías que hicieron el año pasado. Eso te obnubila. Y ahora están mucho más discretos porque tanta exposición mediática no es bueno.

P. Miguel Bosé ha actuado en un talent show y su voz ha sido cuestionada... ¿cómo está su salud?

R. De salud está muy bien y está recuperándose la voz.

P. Tiene una deuda con hacienda por defraudar embutidos...

R. No me hagas reír. tanto ha comido, pensaba que era vegetariano. Son esos temas societarios que no se pueden meter gastos según en qué cosas. Yo no soy inspectora de Hacienda. Quiero que vaya fenomenal porque quiero mucho a Miguel y últimamente está siendo muy criticado por muchas cosas y va actuar aquí en julio. Somos especialista en cargarnos a nuestras personas importantes. A Miguel Bosé le tendríamos que tener mucho respeto porque ha sido un gran cantante y una persona internacional.

P. ¿Por qué cree que se le está criticando?

R. Yo creo que en este momento por el negacionismo. Es lo que le ha creado más problemas.

P. Hay segunda parte de Rocío Carrasco...

R. Una vez le pregunté a Jorge Javier cuándo iba a terminar porque era un peñazo y me contestó lacónicamente nunca, o sea que preparaos. Que se prepare ella también. Estoy segura que va a haber respuesta y además en los tribunales.

P. ¿Van a tomar medidas por parte de su familia?

R. Seguro porque ha hecho muchas cosas que no se podían hacer. Los Mohedano también están sufriendo, mucha tristeza y un maltrato muy grande.

P. ¿Está habiendo pluralidad?

R. No ha habido ninguna. Aquí se está haciendo tribunal popular, parece la inquisición. Y Carlota Corredera es como Torquemada. Se cree iluminada por dios para salvar a todas la mujeres de este país. Si conmigo o contra mí si no te largas del plató como si fuera ella... Una presentadora tienen que ser neutral.

P. En su discurso lucha por las mujeres...

R. A mí que me dejen en paz, que yo no quiero que luchen por mí, ya he luchado bastante y soy una mujer muy libre. Y como yo muchas. No se puede tomar el pelo a las mujeres maltratadas de verdad desde un plató y desde un espectáculo que no es nada más y nada menos que un negocio. Y me voy.