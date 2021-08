Paula Echevarría ha tomado cartas en el asunto ante los incesantes comentarios que la criticaban por dar el biberón a su bebé y no el pecho. La modelo subió a redes una foto donde se veía reflejada en un espejo alimentando a su hijo pequeño Micky. Lo que no esperaba la fue el aluvión de críticas recibidas porque no diese el pecho a su hijo y optase por el biberón. La actriz harta de “que la gente hable sin saber”, dedicó unos mensajes en Instagram a aquellas personas que la critican haga lo que haga.

“Estoy flipando con los comentarios de la foto. Nunca pensé que la gente podría ser tan bocazas a la hora de hacer comentarios, pero nunca me dejará de sorprender la humanidad”. Paula afirmó también que “no iba a dar ningún tipo de explicación”, pero que son su pareja y ella los que en consenso con un doctor eligen la manera de alimentar a su hijo. Echevarría hizo también un llamamiento a la empatía: “Hay muchas mujeres que no pueden elegir si darle el pecho a sus hijos o no. Así que, por favor, que nadie se meta en la vida de los demás”. Entonces, los comentarios de su post tomaron un nuevo rumbo y muchas madres le mostraron su apoyo.