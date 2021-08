Ayuso, en Ibiza: "Pienso recomendar la isla a todo el mundo"

En Ibiza desde el pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atendió ayer a los medios de comunicación con su habitual desparpajo a la salida de un conocido restaurante de Cala Jondal, y reconoció su "flechazo" por la isla, a la que ya vino en primavera y donde repite vacaciones. No en vano, si no encontró el amor en Ibiza, al menos sí se puede decir que "la cosa se estrenó aquí", como admitó entre risas ayer a las preguntas de la prensa sobre su nueva pareja, Alberto González, con quien fue ‘cazada’ en mayo en la isla.

"Ibiza es espectacular. Pienso recomendársela a todo el mundo. Ahora entiendo por qué hay gente que lleva 30 años viniendo", alabó a su salida del restaurante la presidenta madrileña, que se mostró como una enamorada más de la isla pese a que no la conocía "hasta hace muy poco" y a que ni siquiera el sol mediterráneo ha conseguido broncear en estos días su blanca piel, como ella misma reconoció ante las peticiones del fotógrafo. "Es imposible que haga un posado de verano porque no me pongo morena", zanjó divertida.

Isabel Díaz Ayuso revolucionó la prensa nacional y las redes sociales con su inesperada visita a Ibiza en mayo, donde viajó con su, por entonces, nueva pareja. Tres meses después, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido nuevamente a la mayor de las Pitiüses para hacer una escapada y aquí, pese a su discreción, ha podido ser fotografiada, además de en Cala Jondal, en el popular mercadillo de Las Dalias.

Según un testigo con el que habló 'Diario de Ibiza', periódico del grupo Prensa Ibérica, Ayuso llegó a a la isla el pasado viernes por la noche en un vuelo procedente de Madrid. Ya en el mismo avión su presencia despertó un gran interés. Muchos pasajeros, algunos niños, se le acercaban a pedir un autógrafo y la vitoreaban entonando frases como "Ayuso, eres la mejor".

Una vez aterrizó su avión en el aeropuerto de la isla, la presidenta madrileña salió por la puerta destinada a las autoridades con cuatro escoltas que la subieron al vehículo del músico y excomponente de Mecano, Nacho Cano, quien posee un villa en Sant Mateu. Ambos, junto a otros amigos, cenaron esa noche en el reservado de un restaurante mexicano del centro de Ibiza. Ayuso, según un testigo presencial, llevaba puesto un vestido azul y el grupo salió del restaurante sobre las 00.30 horas.

El músico y la política tienen al parecer muy buena relación. Él ha manifestado públicamente en muchas ocasiones su admiración por ella. El 2 de mayo de este año, cuando Cano fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, le devolvió la condecoración a Ayuso "por valiente y buena presidenta", consiguiendo que la política se emocionase.

El primer viaje a Ibiza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que levanta pasiones y odios casi a partes iguales, fue duramente criticada en su primera visita a la isla, sobre todo porque aparecía en muchas fotos sin la mascarilla, obligatoria en el exterior en el mes de mayo. Por otra parte, en ese viaje a las Pitiüses se descubrió que su acompañante era su nueva pareja, un técnico sanitario, algo que llamó la atención de la prensa y televisión rosa.

Poco después de este viaje Ayuso concedió una entrevista a Bertín Osborne en su programa ‘Mi casa es la tuya’ y contó que en esa escapada a la isla había pecado de inocente al ir personalmente a alquilar un vehículo y prodigarse sin ningún tipo de reparo. Por eso fue tan sencillo hacerle las fotos que acabaron en la portada de la revista Lecturas. Entre risas la presidenta madrileña se lamentaba ante Osborne de que sus días de descanso en Ibiza hubieran levantado tanto revuelo. "Hacía más de dos años que no tenía vacaciones... tú te crees, para un día que me voy... soy una desgraciada", en clara alusión a que todo el país hubiera sido partícipe de sus días de relax.